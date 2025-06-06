أصاب الهدف بدقة.. تركيا تكشف عن أحدث صواريخها طويلة المدى (فيديو)

أعلنت تركيا نجاحها في اختبار صاروخ “سوم” الجوال طويل المدى بعد إصابته الهدف بدقة عبر استخدام محرك “نفّاث عنفي” محلي الصنع.

وصاروخ “سوم” طوره معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية SAGE التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا TÜBİTAK.

وفي منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أن “الصاروخ حقق إصابة دقيقة للهدف خلال اختبار أُجري بمحرك نفّاث عنفي محلي الصنع”.

وأوضح كاجر أن الصاروخ “سوم” يتمتع بمواصفات متفوقة مقارنة بنظرائه، وأنه يقلل الاعتماد على الخارج إلى أدنى حد.

وصُممت صواريخ “سوم” لاستهداف أهداف برية وبحرية، ولها عدة نسخ وهي: “سوم- إيه” و”سوم- بي 1″ و”سوم- بي 2″ و”سوم- جيه”.

ووفق وكالة الأناضول، فإن صواريخ “سوم” بعيدة المدى تتميز بالدقة الفائقة، والحساسية العالية تجاه الأهداف، وتحديد الهدف أثناء الطيران، والتصدي للتهديدات.