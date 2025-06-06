خسائر “صعبة” أول أيام عيد الأضحى.. المقاومة تصعد ضد الاحتلال بعمليات نوعية (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن عمليات ضد قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وشملت العمليات استهداف جنود جيش الاحتلال وآلياته ودباباته، وفق منشورات منفصلة متتالية نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”.

سرايا القدس:

بث مشاهد من “كمين هندسي نفذه مجاهدوها، استهدف آليات العدو الصهيوني المتوغلة شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعبوة شديدة الانفجار من نوع ثاقب”.

“قصفنا بالاشتراك مع كتائب القسام بعدد من قذائف الهاون العيار الثقيل مركز قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني في محيط صالة كندا جنوب شرق مدينة خان يونس”.

“تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار – مزروعة مسبقاً – محيط كف القرارة شمال خان يونس”.

السرايا قالت إن مقاتليها، وبعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا “تمكنهم من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار – مزروعة مسبقاً – في شارع الجميزة ببلدة القرارة”.

كتائب القسام:

كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس أعلنت “استهداف تحشدات العدو في محيط صالة كندا قرب مفترق الأوروبي جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون”.

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال

في السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 عسكريين في صفوفه، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن جنديين برتبتي رقيب أول ورقيب قتلا، بالإضافة إلى جنديين، جراء انفجار عبوة ناسفة في طابق أرضي بمبنى في خان يونس (جنوب).

ووفق بيان الجيش، أصيب 5 جنود آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العسكريين القتلى والمصابين دخلوا مبنى في بلدة بني سهيلا بمحافظة خان يونس، بعد وصول معلومات بأنه يستخدم من قبل حماس، ليتم تفجيره وهم بداخله.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، ما حدث في خان يونس بأنه “يوم حزين وصعب”.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال “مقتل 7 جنود وإصابة أكثر من 10 آخرين، بينهم إصابات خطيرة”.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 864، من بينهم 422 منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.