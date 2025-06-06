شاهد: لحظة اقتحام هيئة الإذاعة النمساوية بسبب موقفها من تغطية الحرب على غزة

اقتحم ناشطون متضامنون مع فلسطين استوديو هيئة الإذاعة العامة النمساوية بـ “ولاية تيرول” مطالبين بتغطية أكثر حيادية للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023.

واقتحم أعضاء “مبادرة فلسطين” في الولاية، اليوم الجمعة، الاستوديو الإقليمي لهيئة الإذاعة النمساوية، واحتلوه لفترة قصيرة، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

ورفع المتظاهرون علما كبيراً لفلسطين على سطح المبنى، مرددين هتافات “فلسطين حرة”.

وفي بيان تلوه داخل المبنى، طالب المحتجون “الحكومة الفيدرالية وهيئة الإذاعة العامة بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع”.

كما طالبوا “بتغطية أكثر حيادية للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 20 شهراً، وإعلام الجمهور بشكل صحيح”.

واتخذت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة في المنطقة أثناء الاحتجاج الذي انتهى بشكل سلمي، فيما اعتقلت الشرطة 9 من الناشطين، بحسب ما أفاد مراسل الأناضول.

من جانبه، قال المسؤول الإقليمي للهيئة جورج لايخ، إنه استمع إلى مطالب الناشطين وزعم أن “المؤسسة تقوم حالياً بتغطية إخبارية متوازنة حول الشرق الأوسط وغزة“.