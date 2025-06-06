“يوم صعب جدا”.. الاحتلال يعلن تفاصيل مقتل 4 من جنوده وإصابة ضابط في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 4 من جنوده وإصابة ضابط بإصابة خطرة في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش أن الجنود والضابط من من وحدتي “ماغلان” و”ياهلوم”.

وأقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقتل الجنود، قائلا إنه يوم “صعب جدا” في إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن الجنود ضحوا بأنفسهم من أجل “حماية شعب إسرائيل”.

كما قدم وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعازيه لعائلات الجنود القتلى في قطاع غزة.

تفاصيل مقتل الجنود

وأوضح نتنياهو أنه تم نشر اسمي اثنين من الجنود فقط، أحدهما احتياط. كما نشر جيش الاحتلال على موقعه صور الجنديين، رغم الإعلان عن مقتل 4 جنود.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي في الحادث يشير إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم بجروح خطرة.

وأوضحت الإذاعة أن التحقيق الأولي يؤكد أن مقاتلين من وحدتي “ماغلان” و”ياهلوم” كانتا تنفذان هجوما في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه في إطار الهجوم دهمت القوات مباني وبنى تحتية تابعة لحركة حماس.

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https://t.co/QcxTIqBCcy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2025

وقالت إذاعة الجيش إن التحقيق الأولي يؤكد أن فرقة “ماغلان” دخلت لتطهير المبنى برفقة قوات هندسة من وحدة “ياهلوم”.

وأضافت أن التحقيق يؤكد أن الجيش تلقى معلومات استخبارية بأن المبنى قد يضم أنفاقا.

وذكرت أن التحقيق يؤكد أنه بعد دقائق من دخول القوة المبنى انفجرت عبوة ناسفة أدت لانهياره، مما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم بجروح خطرة.

وقالت إذاعة الجيش إن التحقيق الأولي يشير إلى أنه خلال الساعات التالية للهجوم بدأت عمليات انتشال الجثامين.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنود الأربعة قتلوا في عملية ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس خلال تفتيشهم لمبنى تابع لحركة حماس.

وقالت الهيئة إنه عقب دخول الجنود المبنى، صباح اليوم الجمعة، تم تفجيره بعبوات ناسفة مما أدى لانهياره.

وأضافت هيئة البث أن إجلاء الجنود القتلى من موقع التفجير استغرق وقتا طويلا وسط غطاء ناري من سلاحي الجو والمدفعية.