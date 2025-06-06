مسؤولون روس يعلقون على خلاف ترامب مع ماسك

أثار الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك موجة من السخرية من قبل مسؤولين كبار في روسيا.

وعرض دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الوساطة “لتسهيل إبرام اتفاقية سلام بين دي (دونالد) وإي (إيلون) مقابل رسوم معقولة، وقبول أسهم ستارلينك كدفعة. لا تتشاجروا يا رفاق!”.

أما دميتري روجوزين، وهو عضو في مجلس الشيوخ ينتمي للقوميين وأدار سابقا برنامج الفضاء الروسي، فكتب على “إكس”، المملوك لماسك: “إيلون، لا تنزعج!… إذا واجهت مشاكل مستعصية في الولايات المتحدة، تعال إلينا. ستجد هنا رفاقا يعتمد عليهم وحرية كاملة للإبداع التقني”.

وقالت مارجريتا سيمونيان، وهي من أقوى مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية في روسيا، إن الخلاف مثال على “الثقافة السياسية الأمريكية الحديثة.. يشبه إلى حد ما الثورة الصناعية الإنجليزية، لكن بالعكس”.

كما علّق كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي الذي حاول سابقا إثارة اهتمام ماسك بالتعاون مع روسيا في رحلات إلى المريخ، بسؤال على منصة “إكس”، وقال “لماذا لا نستطيع جميعا أن نتفق؟”، ثم سأل أداة الذكاء الاصطناعي (غروك)، المرتبطة بمنصة “إكس”، كيف يمكن أن يتصالح ماسك وترامب؟

ولدى سؤال المتحدث باسم “الكرملين” دميتري بيسكوف عن الخلاف، قال إنه شأن داخلي أمريكي، لكنه عبّر عن ثقته في أن ترامب سيتعامل مع الأمر.

وقال بيسكوف: “يتعامل الرؤساء مع عدد هائل من الأمور المختلفة في الوقت نفسه، بعضها أكثر أهمية وبعضها أقل أهمية”.

واعتبر آخرون أن هذا الخلاف يشكل مصلحة واضحة لروسيا، لأنه يشتت انتباه واشنطن.

وقال قنسطنتين مالوفييف وهو أحد أبرز القوميين المتطرفين: “لا يسعنا إلا أن نكون سعداء لأنهم لن يجدوا لنا وقتا”، مشيرا إلى أن الآن هو “أفضل وقت للرد” على أوكرانيا.