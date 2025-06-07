أولى لحظات مجزرة حي الصبرة.. استشهاد وفقدان العشرات تحت الأنقاض شمالي غزة (شاهد)

استُشهد 16 مواطنا على الأقل بينهم 6 أطفال، وأصيب أكثر من 50 آخرين، اليوم السبت، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “أبو شريعة” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع.

وقالت طواقم الإنقاذ في الموقع إن أكثر من 85 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وسط ترجيحات بأن عدد الشهداء قد يتجاوز 30، نظرا لشدة القصف وعدد سكان المنزل المستهدف. ووصفت الطواقم الوضع بالمأساوي، في ظل نقص كبير في المعدات والإمكانات.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، بأن طواقم الإنقاذ انتشلت حتى اللحظة 7 جثث وعددا من الجرحى من تحت أنقاض منزل عائلة أبو شريعة، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت في 3 مركبات بفعل القصف.

الصحة: 95 شهيدا خلال 48 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا خلال الساعات الـ48 الماضية بلغت 95 شهيدا و304 مصابين، في حين لا تزال جثث تحت الأنقاض وفي الطرق، وسط صعوبة بالغة في وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفعت أعداد الضحايا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54772 شهيدا و125834 مصابا، في حين بلغت الحصيلة منذ 18 مارس/آذار الماضي فقط 4497 شهيدا و13793 مصابا.

كما أفادت وزارة الصحة بأن القصف طال أيضا مناطق مخصصة لتوزيع المساعدات، مما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص إضافيين خلال 48 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 110 شهداء وأكثر من ألف جريح.