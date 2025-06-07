الاستخبارات الإيرانية تعلن اختراق المنشآت النووية الإسرائيلية

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في طهران، اليوم السبت، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من الحصول على كمية كبيرة من الوثائق والمقاطع المصورة “الاستراتيجية والحساسة” المرتبطة بالمنشآت النووية الإسرائيلية، في تطور لافت قد يضيف مزيدا من التوتر إلى المشهد الإقليمي.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن المستندات التي وصفت بـ”البالغة الأهمية”، تشمل آلاف الوثائق التي تتعلق بمشاريع ومنشآت إسرائيل النووية، مشيرا إلى أن عملية نقل هذه المواد إلى داخل الأراضي الإيرانية تطلّبت وقتا وجهدا كبيرين، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية الحصول عليها أو توقيتها.

ويأتي هذا الإعلان في ظل أجواء مشحونة بين طهران وتل أبيب، وسط حرب استخبارية مستمرة بين الطرفين منذ سنوات، بلغت ذروتها في الأعوام الأخيرة من خلال هجمات سيبرانية واغتيالات استهدفت شخصيات عسكرية وعلمية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لوّح مؤخرا بإمكانية توجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل تصاعد التوترات على خلفية الاتهامات المتبادلة بشأن امتلاك وتطوير أسلحة نووية.

وتؤكد إيران التزامها باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تُعد طهران من الدول الموقعة عليها.

وكانت إيران قد شنت خلال العام الماضي هجمات مباشرة على إسرائيل باستخدام مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، ردا على غارات نُسبت إلى تل أبيب، استهدفت مواقع حساسة، بينها القنصلية الإيرانية في دمشق، كما توعدت بردود انتقامية على اغتيال شخصيات حليفة لها، من بينها إسماعيل هنية وحسن نصر الله.