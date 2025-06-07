بعد رسالة أبو عبيدة.. القسام تنشر تحذيرا وصورة نادرة للجندي الأسير تسنغاوكر

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، صورة للجندي الأسير متان تسنغاوكر ويبدو فيها على فراش ويخضع للعلاج.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام أن “قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مكانا يوجد فيه الأسير تسنغاوكر بقطاع غزة، وأكدت أن العدو لن يتمكن من استعادته حيا” وذلك في بيان للكتائب بمنصة تلغرام، على لسان متحدثها أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة “تحذير عاجل لمن يهمه الأمر، تحاصر قوات الاحتلال مكانا يتواجد فيه الأسير الصهيوني متان تسنغاوكر، ونحن نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادته حيا”.

وأوضح أنه في حال “قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر”.

ولم يٌصدر جيش الاحتلال تعليقا فوريا على ما ورد في بيان القسام.

من هو الأسير متان تسنغاوكر؟

ومرارا، حمل أسرى إسرائيليون لدى فصائل المقاومة الفلسطينية “حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية بقائهم على قيد الحياة، معلنين أن عددا منهم لقوا حتفهم بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة وبشكل عشوائي على القطاع منذ أكثر من 20 شهرا”.

ومتان تسنغاوكر، جندي إسرائيلي أُسر خلال هجوم القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنة نير عوز جنوبب إسرائيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، نشرت القسام “مقطع فيديو يظهر فيه تسنغاوكر وهو يعبر عن إحباطه من الحكومة الإسرائيلية”.

وآنذاك قال الأسير تسانغاوكر، في المقطع: “أنا في أسر حماس منذ أكثر من 420 يوما. إلى رئيس الوزراء نتنياهو: سمعت خطتك الجديدة لإعادتنا للبيوت، وسمعت أنك ستعطي 5 ملايين دولار لمن يعيدنا آمنين للبيت، مع خروج آمن من قطاع غزة”.

وأضاف “أنا محبط جدا الآن، ومتأكد أنك لا تعرف أعداءك ولا توجهاتهم، وهذا فشلك وفشل الحكومة منذ 7 أكتوبر، الحراس أبلغونا بالتعليمات الجديدة (لم يوضحها)، ونحن خائفون جدا أنا وأصدقائي على حياتنا”.

وتابع الأسير الإِسرائيلي “نموت كل يوم ألف مرة ولا أحد يشعر بنا. شعب إسرائيل لا تهملونا، ما زلنا على قيد الحياة، نريد أن نعود قبل أن نصاب بالجنون، العزلة تقتلنا، الظلام مخيف، غير منطقي أن ندفع ثمن أخطاء الحكومة”.

مصالح نتنياهو السياسية ستقتل أسراكم

وكانت القسام قد نشرت، بعد منتصف الليل، صورة لنتنياهو، كُتب عليها “مصالح نتنياهو السياسية ستقتل أسراكم”، في إشارة إلى تحميله مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل.

وفي 30 مايو/أيار الماضي، كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة هآرتس، أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة أدت إلى مقتل 20 على الأقل من الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري لم تسمه، أن الجيش يزعم أنه يبذل أقصى ما في وسعه لحماية المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، إلا أن الوقائع الميدانية تُظهر أن العمليات العسكرية عرضت حياة 54 منهم للخطر، وأفضت إلى مقتل 20 على الأقل منهم.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية، وعائلات الأسرى، نتنياهو بـإطالة أمد الحرب استجابة لضغوط الجناح اليميني المتطرف في حكومته، خدمة لمصالحه السياسية والشخصية، وعلى رأسها البقاء في السلطة.