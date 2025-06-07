بعد وعيد أبو عبيدة ورسالة القسام.. بيان عاجل من عائلات الأسرى الإسرائيليين

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن “الحرب المستمرة والتي تُعَد الأطول في تاريخ إسرائيل، لن تحقق أي نصر ما لم تتم إعادة جميع المختطفين إلى البلاد”، داعية حكومة بنيامين نتنياهو إلى إبرام اتفاق فوري يضمن الإفراج عنهم.

تهديد مباشر

وأكدت العائلات في بيان، اليوم السبت، أن على صانعي القرار في إسرائيل “تحمُّل المسؤولية واتخاذ قرار شجاع يعيد جميع الأسرى إلى ديارهم”، معتبرة أن استمرار الحرب دون التوصل إلى صفقة تبادل يمثل تهديدا مباشرا لحياة أبنائها.

من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان إن الوقت بدأ ينفد، مشددا على ضرورة إعادة الأسرى فورا من غزة.

وأضاف غولان في منشور على منصة إكس “علينا التحرك الآن، لقد تأخرنا كثيرا، ومصير المختطفين على المحك”.

סגירת מעגל עצובה למשפחת פינטה עם השבת גופתו של נטפונג מהשבי בעזה.

תנחומיי ולבי עם משפחתו ועם העם התאילנדי. אין עוד זמן, מוכרחים להשיב באופן מיידי את 55 החטופים שנותרו בשבי. pic.twitter.com/H0vaysmEef — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) June 7, 2025

رسالة من القسام

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد نشرت، بعد منتصف الليل، صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي كُتب عليها “مصالح نتنياهو السياسية ستقتل أسراكم”، في إشارة إلى تحميله مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل.

أبو عبيدة يتوعد

وأكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان سابق أن خسائر جيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة وجباليا شمالي القطاع هي امتداد لسلسلة العمليات النوعية ونموذج لما سيواجه قوات الاحتلال في كل مكان توجد فيه.

وقال إنه “ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت”.

وقالت تل أبيب، اليوم السبت، إنها استعادت من خلال “عملية خاصة” نفذتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، جثة أحد الأسرى الموجودين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعود إلى مواطن تايلندي يدعى ناتافونغ بينتا.

وقبل إعلان استعادة جثة بينتا، قدَّرت إسرائيل وجود 56 أسيرا لها في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.