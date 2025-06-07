تحذير عاجل من “أبو عبيدة” بشأن الأسير الإسرائيلي متان تسنجاوكر

نشر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحذيرا عاجلا “لمن يهمه الأمر”.

وقال في بيان عبر تليغرام، اليوم السبت، بالعربية والعبرية والإنجليزية “تحاصر قوات الاحتلال مكانا يوجد فيه الأسير الصهيوني ‘متان تسنجاوكر’، ونحن نؤكد بشكل قاطع أن العدو لن يتمكن من استعادته حيا”.

وتابع أنه “في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله، بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر”.

أبو عبيدة يتوعد

وفي بيان سابق بعد منتصف ليل أمس، أكد أبو عبيدة أن خسائر جيش الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة وجباليا شمالي القطاع هي امتداد لسلسلة العمليات النوعية ونموذج لما سيواجه قوات الاحتلال في كل مكان توجد فيه.

وقال إنه “ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت”.

رسالة من القسام

وكانت كتائب القسام قد نشرت، بعد منتصف الليل، صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كُتب عليها “مصالح نتنياهو السياسية ستقتل أسراكم”، في إشارة إلى تحميله مسؤولية استمرار الحرب وعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل.

وقالت تل أبيب، اليوم، إنها استعادت من خلال “عملية خاصة” نفذتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، جثة أحد الأسرى الموجودين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعود إلى مواطن تايلندي يدعى ناتافونغ بينتا.

وقبل إعلان استعادة جثة بينتا، قدَّرت إسرائيل وجود 56 أسيرا لها في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

بيان عاجل من عائلات الأسرى الإسرائيليين

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إن “الحرب المستمرة والتي تُعَد الأطول في تاريخ إسرائيل، لن تحقق أي نصر ما لم تتم إعادة جميع المختطفين إلى البلاد”، داعية حكومة بنيامين نتنياهو إلى إبرام اتفاق فوري يضمن الإفراج عنهم.

وأكدت العائلات في بيان، اليوم، أن على صانعي القرار في إسرائيل “تحمُّل المسؤولية واتخاذ قرار شجاع يعيد جميع الأسرى إلى ديارهم”، معتبرة أن استمرار الحرب دون التوصل إلى صفقة تبادل يمثل تهديدا مباشرا لحياة أبنائها.

من جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان إن الوقت بدأ ينفد، مشددا على ضرورة إعادة الأسرى فورا من غزة. وأضاف عبر منصة إكس “علينا التحرك الآن، لقد تأخرنا كثيرا، ومصير المختطفين على المحك”.