ترامب وإيلون ماسك.. “فيفيان” تخطف الأضواء بمقطع ساخر وتسلا تدخل على خط الخلاف

نشرت فيفيان ويلسون، ابنة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المتحولة جنسيا، مقطع فيديو على “إنستغرام” لنفسها وهي تضحك، ومعه تعليق “أحب أن يثبت أنني كنت على حق”، تعبيرا عن موقفها من الخلاف بين والدها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد فيفيانن البالغة من العمر 21 عاما، من أكبر المنتقدين لوالدها، وعبرت عن اعتراضها علنا على كثير من سياساته وأفعاله، فيما اعتبر ماسك أنها “توفيت”، بعد أن أصيب “بفيروس عقلي”، في إشارة لرفضه إصرارها على التحول جنسيا، حيث ولدت ذكرا.

ترامب يعرض سيارة تسلا للبيع

ومع تصاعد الخلاف بين الحليفين السابقين، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الجمعة عن مسؤول في البيت الأبيض، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول له بالتحدث علنا، أن ترامب بيع سيارة تسلا الحمراء التي قدمها له ماسك في شهر مارس/آذار الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان من منتقدي السيارات الكهربية، لكنه غيّر موقفه منها بعد الدعم الكبير الذي قدمه ماسك، رئيس شركة تسلا، لحملة ترامب الانتخابية، والذي بلغ نحو 275 مليون دولار وفق الصحيفة، ثم عاد ترامب ليتخلص من سيارة تسلا مع احتدام الخلاف بين الرجلين.

ماسك يدعو لعزل ترامب

وكان ماسك أعاد الخميس نشر منشور على منصة إكس التي يمتلكها يطالب بعزل ترامب، وأن يحل نائبه جي دي فانس مكانه رئيسا للولايات المتحدة.

وفي منشور آخر تحدث ماسك عن تورط ترامب في ما يسمى بملفات إبستين، في إشارة إلى جيفري إبستين، رجل الأعمال الأمريكي الراحل وأحد كبار منتجي هوليوود السابقين، المدان بجرائم جنسية.

خلاف حول قانون الضرائب

ورفض ماسك ما قاله ترامب في مؤتمر صحفي الخميس بالبيت الأبيض حول غضبه من بنود معينة في قانون الضرئب الجديد الذي قدمه ترامب للكونغرس، نظرا لأن القانون يلغي إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية التي تنتجها شركة تسلا.

وكان ماسك وصف القانون بأنه “مثير للإشمئزاز”، وقال في منشور على إكس “تم إقرار القانون في منتصف الليل بسرعة كبيرة لدرجة أن أحدا تقريبا في الكونغرس لم يتمكن حتى من قراءته”.

وعلى الجانب الآخر أعلن ترامب على منصة “تروث سوشيال” التي يمتلكها أنه سوف يلغي العقود الحكومية مع شركات ماسك.

وقال ترامب الخميس “رفضنا المرشح الذي اقترحه ماسك لقيادة وكالة ناسا للفضاء، خاصة وأنه من مؤيدي الحزب الديمقراطي”، مضيفا أنه سيتم تعيين شخص مميز جدا لقيادة ناسا.

وكان مشروع قانون الضرائب الذي قدمه ترامب حظي بموافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بفارق ضئيل. غير أن المشروع يواجه معارضة من بعض الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ بسبب ما سيؤدي إليه من ارتفاع كبير في إعداد من يفتقرون لخدمات التأمين الصحي، علاوة على زيادة العجز في الموازنة الأمريكية.