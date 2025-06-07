“حبابكم عشرة”.. مذيع الجزيرة مباشر يطل بالزي السوداني التراثي (فيديو)

في أول أيام عيد الأضحى المبارك أطل مذيع الجزيرة مباشر مصطفى الشيخ بالزي السوداني التراثي في “ديوان العيد”، ضمن المساحة المخصصة بتغطية الأحداث في السودان.

و”الديوان” هو المجلس الذي يجتمع فيه الأهل والضيوف لمناقشة أمور حياتهم وقضاء الأوقات في السمر وتبادل الأحاديث الودية.

وتضمن “ديوان العيد”، يوم الجمعة، جولات في مختلف مدن السودان وولاياته لرصد أجواء العيد وفرحته، ومحاولات لجمع شمل العائلات التي تقطعت بها سبل التواصل بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد.

بين بورتسودان وأم روابة.. الجزيرة مباشر تجمع شمل عائلة سودانية فرّقتها الحرب#ديوان_العيد pic.twitter.com/JXBdeDaeVM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 6, 2025

وكان للشعر حضور في “ديوان العيد” باستضافة الشاعر السوداني معد شيخون الذي ألقى قصائد شعرية جادت بها قريحته في حب الوطن.