سياسة|السودان

“حبابكم عشرة”.. مذيع الجزيرة مباشر يطل بالزي السوداني التراثي (فيديو)

مذيع الجزيرة مباشر مصطفى الشيخ بالزي السوداني التراثي في "ديوان العيد"
مذيع الجزيرة مباشر مصطفى الشيخ بالزي السوداني التراثي في "ديوان العيد" (الجزيرة مباشر)
7/6/2025-|آخر تحديث: 02:04 AM (توقيت مكة)

في أول أيام عيد الأضحى المبارك أطل مذيع الجزيرة مباشر مصطفى الشيخ بالزي السوداني التراثي في “ديوان العيد”، ضمن المساحة المخصصة بتغطية الأحداث في السودان.

و”الديوان” هو المجلس الذي يجتمع فيه الأهل والضيوف لمناقشة أمور حياتهم وقضاء الأوقات في السمر وتبادل الأحاديث الودية.

وتضمن “ديوان العيد”، يوم الجمعة، جولات في مختلف مدن السودان وولاياته لرصد أجواء العيد وفرحته، ومحاولات لجمع شمل العائلات التي تقطعت بها سبل التواصل بسبب الحرب التي تعصف بالبلاد.

وكان للشعر حضور في “ديوان العيد” باستضافة الشاعر السوداني معد شيخون الذي ألقى قصائد شعرية جادت بها قريحته في حب الوطن.

المصدر: الجزيرة مباشر

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