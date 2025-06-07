“حجارة داود” تدمر “عربات جدعون”.. أبو عبيدة يتوعد الاحتلال بالتوابيت بعد خسائره في خان يونس وجباليا

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وجباليا، شمالي القطاع هي نموذج لما سيواجه قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه.

وكتب أبو عبيدة على حسابه عبر تلغرام، يوم الجمعة: “لا يزال مجاهدونا ورثةُ الأنبياء يقذفون بـ”حجارة داود” على “عربات جدعون” فتدمَغ جبروتَ الاحتلال فإذا هو زاهق، ليسطروا ببطولاتهم انتصارَ الفئة المؤمنة المستضعفة على الفئة الظالمة المتغطرسة”.

وأضاف: “ما تكبده الاحتلال اليوم من خسائرَ في خانيونس وجباليا لهو امتدادٌ لسلسلة العمليات النوعية، ونموذجٌ لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه”.

وقال إنه “ليس أمام جمهور العدو إلا إجبارَ قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت”.

خان يونس

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل 4 من جنوده وإصابة ضابط من وحدتي “ماغلان” و”ياهلوم” في المعارك جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن إصابة الضابط خطرة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي في الحادث يشير إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم بجروح خطرة.

وأوضحت الإذاعة أنه بحسب التحقيق كانت قوات من وحدتي “ماغلان” و”ياهلوم” تنفذان هجوما في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنه في إطار الهجوم دهمت القوات مباني وبنى تحتية تابعة لحركة حماس.

وأضافت أن جنودا من وحدة “ماغلان” دخلت مبنى لتطهيره برفقة قوات هندسة من وحدة “ياهلوم”، مشيرة إلى أنه كانت لدى الجيش معلومات استخبارية بأن المبنى قد يضم أنفاقا.

وذكرت أن التحقيق يؤكد أنه بعد دقائق من دخول القوة المبنى انفجرت عبوة ناسفة أدت لانهياره، مما أدى إلى مقتل 4 جنود وإصابة 5 أحدهم بجروح خطرة.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنود الأربعة قتلوا في عملية ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس، بعد تفجير مبنى كانوا يقومون بتفتيشه.

وأضافت الهيئة أن إجلاء الجنود القتلى من موقع التفجير استغرق وقتا طويلا وسط غطاء ناري من سلاحي الجو والمدفعية.

جباليا

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا، الأحد الماضي، بمنطقة الخط الشرقي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الخميس الماضي، أنها دمرت في الكمين ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال من نوع نمر بقذيفة “الياسين 105″، مما أوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه بعد تدخل قوة النجدة في كمين جباليا، فجر مقاتلوها عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي، مما أدى إلى قتل وإصابة طاقمه.