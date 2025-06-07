“خروف العيد” انتظر صاحبه 25 عاما.. أول طقس أضحية لوائل النتشة خارج السجن (شاهد)

شارك الأسير الفلسطيني المحرر وائل النتشة شعيرة ذبح الأضحية لأول مرة منذ 25 عاما، وذلك خلال أول عيد أضحى له خارج السجن، بعد الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني الماضي ضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبدأ النتشة (58 عاما) احتفاله بالعيد بشراء خروف من سوق المواشي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، معبّرا عن سعادته بممارسة هذا الطقس الذي حُرم منه طوال سنوات أسره.

أول عيد أضحى خارج السجن منذ 25 عاما

وأوضح النتشة سعادته الغامرة بهذه التجربة، قائلا “هذا هو أول عيد أضحى لي خارج السجن منذ 25 عاما. كنت دائما أتمنى ذبح خروف كل سنة، لكن واقع السجن منعنا. وبما أن هذا هو أول عيد خارج السجن منذ ربع قرن، أردت شراء الخروف بنفسي وذبحه بيدي في يوم العيد، إن شاء الله”.

الشعور بالحرية

وأضاف وائل معبّرا عن مشاعره العميقة “أنا أشعر بسعادة غامرة لأنني عندما أختار الخروف بيدي، يكون هذا جزءا من الحرية، يجعلني أشعر بالسعادة، إذ أختار الخروف بنفسي ولا يختاره أي شخص آخر لي”.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت وائل بالمشاركة في قتل جندي إسرائيلي، وهي تهمة ينكرها بشدة. وفي السجن، لم يكن وائل قادرا على تنفيذ شعيرة الذبح، وهو ما أضاف طابعا خاصا لأول عيد أضحى له خارج السجن.

يُذكر أن الاحتلال يصعّد اعتداءاته على الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، واعتقل الآلاف من سكانها، وأجبر الكثيرين على مغادرة مساكنهم.