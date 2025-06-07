تعزيزات عسكرية وجرافات.. الاحتلال يهدم 58 منزلا داخل مخيم طولكرم ضمن خطة جديدة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نحو 58 منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، وقال رئيس اللجنة الشعبية، للجزيرة مباشر، إن الاحتلال يسعى ضمن خطته الجديدة إلى تفريغ مخيم طولكرم من ساكنيه.

هدم المباني

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر في وقت بأن الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية. وقال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم للجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي قام بتصفية شهداء في مخيم طولكرم، وأكد أن ما يحدث في المخيم من هدم وقتل وتهجير هو كارثة إنسانية.

وطالب رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، في حديثه للجزيرة مباشر، المجتمع الدولي ووكالة الأونروا بحماية اللاجئين في المخيم، ودعا الحكومة الفلسطينية وقف العدوان الإسرائيلي.

وقال إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المخيم مخالف لكل الأعراف الدولية والقانونية، مشيرا إلى أن الاحتلال يخطط إلى هدم الحياة الإنسانية والاجتماعية في المخيم عبر هدمه المنازل والمحلات والبنى التحتية.

الاحتلال يواصل هدم المنازل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ132 على التوالي، وسط تصعيد ميداني واسع ومواصلة هدم المنازل.

وقالت إن جرافات الاحتلال واصلت صباح اليوم، هدم عشرات المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الثاني على التوالي، ضمن خطة إسرائيلية لهدم 106 مبانٍ في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأضافت أن من تلك 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية مع انتشار كبير لفرق المشاة داخل المخيم وفي محيطه.

حصار مستمر

وتواصل قوات الاحتلال فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس ومحيطهما، حيث تنتشر في الأزقة والحارات والمداخل، وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم لتفقدها أو أخذ مقتنياتهم، مع إطلاق النار المباشر على كل من يحاول الاقتراب.

كان مخيم نور شمس قد شهد خلال الأيام الماضية عمليات هدم متواصلة للمباني السكنية، ما أسفر عن هدم أكثر من 20 مبنى، ضمن خطة الاحتلال لهدم 48 مبنى في نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير معالم المخيمين الجغرافية.

في الأثناء تستولي قوات الاحتلال على عدد من المباني السكنية وتحديدا المقابلة لمخيم طولكرم، بعد إخلاء سكانها قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بعضها تحت سيطرة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مترافقا مع نشر آلياتها وجرافاتها الثقيلة في محيطها.

عدوان إسرائيلي مستمر

وأسفر العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات.

ووفقًا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلا تضررت جزئيا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.