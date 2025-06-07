كتائب المجاهدين تمطر قوات الاحتلال بقذائف الهاون شرق الشجاعية وتحقق إصابات مباشرة

كشفت كتائب المجاهدين -الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أنها استهدفت تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق حي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم السبت “بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال.. أكدوا استهدافهم تجمعا لقوات العدو الصهيوني شرق الشجاعية شمال قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو”.

وذكرت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين، في بيانها أن “العدو اعترف بإصابة أحد الجنود جراء القصف المبارك”.

إصابة جندي إسرائيلي

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إصابة جندي احتياط من لواء 646 في وقتٍ سابق في منطقة الشجاعية شمال القطاع، جراء قذيفة هاون أطلقها مسلحون باتجاه القوات المناورة في القطاع.

وقالت إن المقاتل أصيب بجروح متوسطة، ونُقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وادعت أن تحسنا طرأ على حالته الصحية، بحسب ما ذكرت.

“سقوط 8 جنود”

وعلى خلفية إطلاق قذائف الهاون، طالب الناطق بلسان جيش الاحتلال، في وقتٍ سابق اليوم بإخلاء منطقة الإطلاق في شمال القطاع تمهيدًا لتنفيذ ضربات.

وكان مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق “في الأسبوع الأخير، سقط 8 جنود من الجيش في قطاع غزة، ومنذ استئناف القتال في القطاع منتصف شهر مارس/ آذار، قُتل 18 جنديًا ومواطن واحد، 12 منهم قُتلوا نتيجة عبوات ناسفة”.

وأضاف “ومنذ بدء المناورة البرية في أراضي القطاع، قُتل 426 جنديًا، ومنذ بداية الحرب، بلغ عدد قتلى جيش الدفاع الإسرائيلي 866 جنديًا.

قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الجمعة، مقتل 4 عسكريين في صفوفه، وإصابة 5 آخرين بجروح خطرة ومتوسطة خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان، إن جنديين برتبتي رقيب أول ورقيب قتلا، بالإضافة إلى جنديين، جراء انفجار عبوة ناسفة في طابق أرضي بمبنى في خان يونس (جنوب) ووفق البيان، أصيب 5 جنود آخرين بجروح خطرة ومتوسطة.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، ما حدث في خان يونس بأنه “يوم حزين وصعب”.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أعلن جيش الاحتلال “مقتل 7 جنود وإصابة أكثر من 10 آخرين، بينهم إصابات خطرة”.