غزة على شفا كارثة.. “الصحة” تحذر من انهيار كامل لمستشفيات الجنوب وسط صرخة أممية

حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، من الوصول إلى لحظة “الانهيار الكامل” للمنظومة الصحية بجنوب القطاع المحاصَر، في وقت قال فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في غزة ينهار.

ودعت “صحة غزة” إلى حماية المستشفيات، وناشدت لضرورة التدخل السريع لحماية المؤسسات الصحية وإلزام الاحتلال بإدخال الإمدادات الدوائية.

وأكدت الوزارة أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى مستشفى الأمل في خان يونس، نتيجة تصنيف المنطقة المحيطة “منطقة قتال خطرة”، بحسب تصنيف الاحتلال، وإخلاء المنطقة قسرا من السكان.

وقالت الوزارة إن ️الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في “مناطق حمراء”.

وأكدت الوزارة أن ️إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، إذ تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة، وحذرت من أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط.

وكشفت الوزارة أن المستشفى يوجد به العديد من المرضى والطواقم الطبية، وناشدت المؤسسات والجهات المعنية توفير الحماية للمستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير طريق آمن للمرضى والمصابين وتزويدها بالإمدادات الطبية.

وفيما يتعلق بمجمع ناصر الطبي، قالت “صحة غزة” إن المستشفى هو الوحيد الذي يعمل في خان يونس، وخروجه من الخدمة سيتسبب في كارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها. وحذرت في هذا الصدد من الوصول إلى لحظة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية بجنوب القطاع.

#Gaza’s health system is collapsing, with Nasser Medical Complex — the most important referral hospital left — and Al-Amal Hospital at risk of becoming non-functional. Without them, people will lose access to health services.

These hospitals lie within or just outside the… pic.twitter.com/oGvBnFVNSs

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 6, 2025