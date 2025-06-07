غزة على شفا كارثة.. “الصحة” تحذر من انهيار كامل لمستشفيات الجنوب وسط صرخة أممية

حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، من الوصول إلى لحظة “الانهيار الكامل” للمنظومة الصحية بجنوب القطاع المحاصَر، في وقت قال فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في غزة ينهار.

ودعت “صحة غزة” إلى حماية المستشفيات، وناشدت لضرورة التدخل السريع لحماية المؤسسات الصحية وإلزام الاحتلال بإدخال الإمدادات الدوائية.

وأكدت الوزارة أنه لم يعد بالإمكان الوصول إلى مستشفى الأمل في خان يونس، نتيجة تصنيف المنطقة المحيطة “منطقة قتال خطرة”، بحسب تصنيف الاحتلال، وإخلاء المنطقة قسرا من السكان.

منع المؤسسات الدولية والأممية

وقالت الوزارة إن ️الاحتلال الاسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في “مناطق حمراء”.

وأكدت الوزارة أن ️إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، إذ تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة، وحذرت من أن ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط.

خروج من الخدمة

وكشفت الوزارة أن المستشفى يوجد به العديد من المرضى والطواقم الطبية، وناشدت المؤسسات والجهات المعنية توفير الحماية للمستشفيات والمرافق الصحية، وتوفير طريق آمن للمرضى والمصابين وتزويدها بالإمدادات الطبية.

وفيما يتعلق بمجمع ناصر الطبي، قالت “صحة غزة” إن المستشفى هو الوحيد الذي يعمل في خان يونس، وخروجه من الخدمة سيتسبب في كارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها. وحذرت في هذا الصدد من الوصول إلى لحظة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية بجنوب القطاع.

#Gaza’s health system is collapsing, with Nasser Medical Complex — the most important referral hospital left — and Al-Amal Hospital at risk of becoming non-functional. Without them, people will lose access to health services. These hospitals lie within or just outside the… pic.twitter.com/oGvBnFVNSs — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 6, 2025

الصحة العالمية تحذر

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد حذر، أمس، من انهيار النظام الصحي في غزة، إذ يواجه مجمع ناصر الطبي -أهم مستشفى إحالة متبقٍ- ومستشفى الأمل خطر التوقف عن العمل.

وأكد غيبريسوس عبر منصة إكس أنه من دون هذين المستشفيين، سيفقد الناس إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.

وقال “يقع هذان المستشفيان داخل منطقة الإخلاء أو خارجها مباشرة التي أُعلن عنها في 2 يونيو (حزيران). أبلغت السلطات الإسرائيلية وزارة الصحة أنه سيتم إغلاق طرق الوصول المؤدية إلى كلا المستشفيين”.

وأوضح أنه نتيجة لذلك، سيكون الوصول الآمن للمرضى الجدد والموظفين صعبا، إن لم يكن مستحيلا.

WHO calls for urgent protection of Nasser Medical Complex and Al-Amal Hospital in the Gaza Strip WHO warns that the #Gaza Strip’s health system is collapsing, with Nasser Medical Complex, the most important referral hospital left in Gaza, and Al-Amal Hospital at risk of becoming… pic.twitter.com/Rd3ZjASuBp — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 5, 2025

وجدد المسؤول الأممي التأكيد أنه سيكون لتوقف المستشفيين عن العمل عواقب وخيمة على المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية جراحية، وعناية مركزة، وبنوك الدم وخدمات نقل الدم، ورعاية مرضى السرطان، وغسيل الكلى.

وختم غيبريسوس تصريحه قائلا “لقد استمر التدمير المتواصل والممنهج للمستشفيات في غزة لفترة طويلة جدا. يجب أن يتوقف هذا التدمير فورا”.