من التحالف إلى الصدام.. آخر تطورات الأزمة بين ترامب وإيلون ماسك

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتم بالحديث مع إيلون ماسك، مما يشير إلى أن الرئيس وحليفه السابق قد لا يحلان نزاعهما بشأن مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في وقت قريب.

وأضاف المسؤول – طلب عدم الكشف عن هويته – أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال بين الطرفين، وكان مسؤول آخر في البيت الأبيض قال في وقت سابق إن ترامب وماسك سيتحدثان اليوم.

التخلي عن سيارة تسلا؟

وقال مسؤول آخر إن ترامب “قد يتخلص من سيارة تسلا موديل إس الحمراء التي اشتراها، في مارس/ أذار الماضي، بعد استعراض سيارات ماسك الكهربائية في حديقة البيت الأبيض”.

وردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية، بشأن ما إذا قد يبيع ترامب السيارة أو يهبها قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض “إنه يفكر في ذلك، نعم”.

وكانت قد التقطت صور لترامب وماسك داخل السيارة في حدث شديد الغرابة حوّل خلالها ترامب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تسلا بعدما أدت احتجاجات على الدور الحكومي الذي اضطلع به ماسك على رأس هيئة الكفاءة الحكومية إلى تراجع أسهم الشركة.

ماسك “فقد عقله”

وفي مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، قال ترامب إنه يركز على أمور أخرى، وذلك بعد يوم استثنائي من العداء بينهما عبر مواقع التواصل.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.إن): “أنا لا أفكر حتى في إيلون. لديه مشكلة، المسكين لديه مشكلة”.

وبحسب شبكة إيه بي سي الأمريكية، قال ترامب إن “ماسك فقد عقله وإنه ليس مهتما بالتحدث معه في الوقت الراهن”، موضحا “ماسك، هو الذي يريد التحدث معي، لكنني غير مستعد بعد للتحدث معه”.

وتزداد حدة التوتر بين ترامب وماسك، على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن مشروع قانون خفض الضرائب، مع تبادل التصريحات المضادة والاتهامات، في إشارة على انهيار التحالف الوثيق بين الرجلين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، قال ماسك إنه يعتقد أن ترامب يجب أن يُعزل من منصبه، وأن يتولى نائبه جي دي فانس، الرئاسة بدلا منه.

وتصاعد السجال مع قول ماسك إن اسم ترامب “وارد في ملفات ابستين” في إشارة إلى وثائق للحكومة الأمريكية، بشأن الثري الذي انتحر في زنزانته في العام 2019 بانتظار محاكمته. وقد أثارت قضية انتحاره نظرية مؤامرة.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public. Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

وألمح ترامب إلى أنه سينهي العقود الحكومية مع شركات ماسك، والتي تشمل شركة سبيس إكس ووحدتها الفضائية ستارلينك.

وتراجعت أسهم شركة تسلا بأكثر من 14%، الخميس، على خلفية السجال، وخسرت أكثر من 100 مليار من قيمتها السوقية، لكنها تعافت جزئيا، الجمعة، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

والتزم حلفاء ماسك البارزون الصمت إلى حد كبير خلال الخلاف. لكن أحدهم، وهو المستثمر جيمس فيشباك دعا ماسك إلى الاعتذار.

وقال فيشباك في بيان “أظهر الرئيس ترامب لطفا وصبرا في وقت كان فيه سلوك إيلون مخيبا للآمال ومقلقا للغاية”.

ومول ماسك جزءا كبيرا من حملة ترامب الانتخابية الرئاسية، ثم جرت الاستعانة به كأحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي بعد ذلك، وقاد جهودا واسعة ومثيرة للجدل في الوقت نفسه لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية وخفض الإنفاق.

وندد ماسك بمشروع القانون، الذي يضم معظم أولويات ترامب المحلية، ووصفه بأنه “شر مقيت” من شأنه أن يضيف الكثير إلى ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار.

الخلاف بين ترامب وماسك

وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب، المطروح على أجندة الكونغرس (البرلمان)، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب “كانت علاقتي بإيلون جيدة جداً، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له الكثير من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريباً”.

ورد ماسك على تصريحات ترامب قائلا “لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)”،على حد قوله.