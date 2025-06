من التحالف إلى الصدام.. آخر تطورات الأزمة بين ترامب وإيلون ماسك

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مهتم بالحديث مع إيلون ماسك، مما يشير إلى أن الرئيس وحليفه السابق قد لا يحلان نزاعهما بشأن مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في وقت قريب.

وأضاف المسؤول – طلب عدم الكشف عن هويته – أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال بين الطرفين، وكان مسؤول آخر في البيت الأبيض قال في وقت سابق إن ترامب وماسك سيتحدثان اليوم.

وقال مسؤول آخر إن ترامب “قد يتخلص من سيارة تسلا موديل إس الحمراء التي اشتراها، في مارس/ أذار الماضي، بعد استعراض سيارات ماسك الكهربائية في حديقة البيت الأبيض”.

وردا على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية، بشأن ما إذا قد يبيع ترامب السيارة أو يهبها قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض “إنه يفكر في ذلك، نعم”.

وكانت قد التقطت صور لترامب وماسك داخل السيارة في حدث شديد الغرابة حوّل خلالها ترامب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تسلا بعدما أدت احتجاجات على الدور الحكومي الذي اضطلع به ماسك على رأس هيئة الكفاءة الحكومية إلى تراجع أسهم الشركة.

وفي مقابلات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، قال ترامب إنه يركز على أمور أخرى، وذلك بعد يوم استثنائي من العداء بينهما عبر مواقع التواصل.

وقال ترامب لشبكة (سي.إن.إن): “أنا لا أفكر حتى في إيلون. لديه مشكلة، المسكين لديه مشكلة”.

وبحسب شبكة إيه بي سي الأمريكية، قال ترامب إن “ماسك فقد عقله وإنه ليس مهتما بالتحدث معه في الوقت الراهن”، موضحا “ماسك، هو الذي يريد التحدث معي، لكنني غير مستعد بعد للتحدث معه”.

وتزداد حدة التوتر بين ترامب وماسك، على خلفية اختلاف وجهات النظر بشأن مشروع قانون خفض الضرائب، مع تبادل التصريحات المضادة والاتهامات، في إشارة على انهيار التحالف الوثيق بين الرجلين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، قال ماسك إنه يعتقد أن ترامب يجب أن يُعزل من منصبه، وأن يتولى نائبه جي دي فانس، الرئاسة بدلا منه.

وتصاعد السجال مع قول ماسك إن اسم ترامب “وارد في ملفات ابستين” في إشارة إلى وثائق للحكومة الأمريكية، بشأن الثري الذي انتحر في زنزانته في العام 2019 بانتظار محاكمته. وقد أثارت قضية انتحاره نظرية مؤامرة.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025