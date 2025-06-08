أول عيد بدون رصاص.. عائلات سودانية تعود لمنازلها في الخرطوم بعد عامين من النزوح (فيديو)

قال سودانيون في العاصمة الخرطوم للجزيرة مباشر إن عيد الأضحى المبارك هذا العام يختلف كليًا عن سابقيه، في ظل عودة عائلات نازحة إلى منازلها، وغياب صوت الرصاص بعد سيطرة الجيش على العاصمة.

وذكرت صفاء محمد الحسن، التي عادت إلى منزلها، أن هذا “أحلى عيد” فهو أول عيد بدون رصاص وبدون وجود قوات الدعم السريع وما كان يحدث في الأعياد السابق من مداهمة للبيوت وتهديد لحياتهم.

أما والدها محمد الحسن، فتحدّث عن حالة من التفاؤل تسود بين الناس، وبدأوا يستعيدون العلاقات الاجتماعية التي غابت طويلًا بفعل الحرب والخوف.

وببراءة الطفولة، تحدثت ريم أحمد محمد الحسن، حفيدة الحاج محمد الحسن، عن سعادتها باحتفالها بعيد الأضحى هذا العام قائلة “العيد حلو والله”.

أما مصطفى محمد، فقال إن هذا العيد “عيدان” له ولأسرته؛ عيد الأضحى وعيد التحرر من قبضة الدعم السريع، مؤكدًا أن كثيرين من كبار السن والمرضى الذين كانوا محتجزين أصبحوا الآن أحرارًا.