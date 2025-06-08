سمي باسمها.. “مادلين” توجه رسالة للناشطين على متن القارب “مادلين” عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

وجهت الفلسطينية “مادلين كُلّاب“، اليوم الأحد، رسالة عبر “الجزيرة مباشر” إلى الناشطين وفريق القارب “مادلين”، ضمن تحالف أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

ووجهت “مادلين كُلّاب”، التي أطلق اسمها على القارب، الشكر لكل المتضامنين والفريق على متن القارب، المتجه إلى القطاع لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال.

وأعربت مادلين عن فخرها الشديد لإطلاق اسمها على القارب.

ودعت الصيادة الفلسطينية كل الدول إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، قائلة إن السكان القطاع يعيشون في ظروف صعبة للغاية.

من مادلين؟

وقال ناشطون مشاركون في الحملة الدولية لكسر الحصار على غزة إنهم أطلقوا اسم “مادلين” على قاربهم تكريما للشابة الفلسطينية مادلين كُلاب، التي اشتهرت بأنها أول صيادة أسماك مسجلة في قطاع غزة.

وبحسب موقعها الرسمي على الإنترنت، بدأت مادلين كُلاّب (31 عاما) رحلتها مع البحر وهي طفلة صغيرة تمارس هواية الصيد رفقة والدها، أحد صيادي غزة المعروفين.

لكن هواية مادلين تحولت إلى مهنة في عمر الثالثة عشرة بعد مرض والدها الشديد وتوقفه عن العمل، ولم تقتصر الصعوبات التي واجهت مادلين على مخاطر البحر، بل كانت هناك صعوبات اجتماعية.

وواجهت مادلين سفن دوريات الاحتلال الإسرائيلي، التي هاجمت قاربها بشكل مباشر وسرقوا شباك الصيد أكثر من مرة، إلى أن صودر قاربها عام 2016.