لحظة انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية واشتعالها في جنين (فيديو)

انفجرت عبوة ناسفة، مساء السبت، بآلية عسكرية إسرائيلية وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وحصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار العبوة في الآلية وتصاعد النيران منها.

وفي وقت سابق السبت، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عرابة وعنزا جنوبي جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن “قوات الاحتلال اقتحمت عرابة ونشرت فرق المشاة في شوارعها، والقناصة على أسطح عدة بنايات، وفي ساحة البلدة وسط إطلاق للرصاص الحي وتحليق لطائرة مسيرة في سماء البلدة”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنزا جنوبي جنين بعدة آليات عسكرية وجابت شوارعها وسط اندلاع مواجهات، وفق ذات المصدر.

إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

وفجر وصباح السبت، اعتقل جيش الاحتلال 11 فلسطينيا على الأقل، في حملة اقتحامات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال إسرائيلية 5 أشخاص أثناء تواجدهم قرب نبع ماء ببلدة نحالين غرب بيت لحم.

والمعتقلون هم: “أحمد شوقي الشمالي، وعمر جبر أبو زلطة، ومحمد أشرف ذيـب، ووسيم إسماعيل بشير سليمية، وساهر نمر سليمية”.

وفي مسافر يطا جنوبي الخليل (جنوب)، اعتقل الاحتلال الشقيقين محمد وبكر الحمامدة، أثناء رعيهما الماشية بمحاذاة مسكنهما في قرية المفقرة، والشاب رشاد نزار عويضات، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة الشيوخ شمال شرقي الخليل.

وفي جنين (شمال)، داهمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة واد برقين غربي جنين، واعتقلت 3 شبان، هم مصعب الدمج ومسلم مصاروة وخالد المصري.

اعتداءات المستوطنين بالضفة

من جانب آخر وفي تواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، أقدم عدد منهم فجر السبت، على قطع نحو 100 شتلة زيتون شمال شرقي رام الله، فيما هاجم آخرون تجمّعا بدويا شمال أريحا، شرقي الضفة.

وفي السياق، طارد مستوطنون رعاة الماشية الفلسطينيين، وطردوهم من أراضيهم في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وخلال مايو/أيار الماضي، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 1691 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بينها 415 اعتداء نفذها مستوطنون، وفق بيان سابق لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7000، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.