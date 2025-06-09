إسرائيل تكشف مصير المحتجزين بعد اختطاف القارب “مادلين”

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر، ظهراليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال تمكّنت من السيطرة على القارب “مادلين” بسلاسة دون أي إصابات.

وأضاف في مؤتمر صحفي “المحتجزون من القارب مادلين سيعودون إلى بلدانهم خلال وقت قصير”.

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غريتا ثونبرغ

وخص بالذكر، الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، قائلا إنها “لم تكن هنا من أجل غزة وإنما من أجل نفسها”.

وتابع “سيتم إعادة غريتا إلى بلدها مع رسالة صارمة بأنها ليست حفلة وإنما ساحة حرب”.

حصار غزة “شرعي”

وأوضح أن قارب مادلين كان محملا بكمية ضئيلة من المساعدات “وسيتم إرسالها إلى غزة”.

وزعم أن حصار إسرائيل لغزة “شرعي لأنه يحمي العالم الحر من (حركة المقاومة الإسلامية) حماس“.

وفجر اليوم الاثنين، أعلن “ائتلاف أسطول الحرية” أن جيش الاحتلال “اختطف” المتضامنين الدوليين على متن القارب “مادلين” الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام القارب.

وأظهرت لقطات حية بثها مراسل الجزيرة مباشر لحظة سيطرة قوات الاحتلال على القارب “مادلين”، قبل انقطاع الاتصال مع الزميل عمر فياض. ويقل القارب 12 شخصا، بينهم غريتا، وريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، التي سبق أن منعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دخول فلسطين.

وبالتزامن، انطلقت اليوم “قافلة الصمود” لكسر الحصار عن غزة، من تونس في رحلة برية، وذلك بعد ساعات من اختطاف الاحتلال القارب “مادلين” واعتقال ناشطيه.