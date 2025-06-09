سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إعلان جديد من إسرائيل بشأن محمد السنوار

صور نشرتها هيئة البث الإسرائيلية لما زعمت أنها مستندات محمد السنوار
9/6/2025-|آخر تحديث: 04:48 PM (توقيت مكة)

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ديفيد مينسر، إنه تم التعرف على هوية محمد السنوار “أحد أبرز المطلوبين لإسرائيل” والشقيق الأصغر للشهيد يحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكر متحدث الحكومة الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي، ظهراليوم الاثنين، إنه تم التأكد من هوية السنوار، لافتا إلى أنه كان من المخططين للسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بيان مشترك للجيش والشاباك

والأحد، زعم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك “العثور على جثة محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار وقائد الذراع العسكرية لحماس في خان يونس، بعد التحقق من هويته في مجمع أنفاق يقع تحت المستشفى الأوروبي جنوب القطاع”.

وادّعى البيان الذي نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن السنوار قُتل في 13 مايو/أيار 2025 خلال غارة دقيقة نفذتها قوات الجيش والشاباك داخل مقر قيادة وسيطرة تحت الأرض، وكان برفقته محمد شبانة، قائد كتيبة رفح في حماس، والذي قُتل أيضا في العملية نفسها، بحسب زعم البيان.

وبحسب زعم البيان “خلال أعمال التمشيط في المجمع تحت الأرضي، عُثر على متعلقات شخصية تعود للسنوار وشبانة، إلى جانب مواد استخبارية أُحيلت لمزيد من التحقيق، كما عُثر على جثث مسلحين آخرين لا تزال هوياتهم قيد الفحص”.

وقالت هيئة البث إن محمد السنوار يُعد من أبرز القيادات الميدانية في كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس– وشغل دورا مركزيا في إدارة العمليات العسكرية جنوبي القطاع، بما في ذلك التنسيق عبر الأنفاق، حتى لحظة استهدافه.

ولم يصدر تعليق رسمي من حماس أو جناحها العسكري “القسام” بشأن هذه الادعاءات الإسرائيلية. ونادرا ما ظهر محمد السنوار علنا أو تحدَّث إلى وسائل الإعلام.

وتقول تل أبيب إن محمد -مع شقيقه يحيى- كان أحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي يُعَد فشلا أمنيا كبيرا لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وتصدَّر محمد السنوار، الذي اشتهر بالمراوغة والإفلات من محاولات الاغتيال، قائمة أبرز المطلوبين لدى إسرائيل لفترة طويلة.

المصدر: الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلية

إعلان