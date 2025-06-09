استشهاد وإصابة العشرات في قطاع غزة يوم الأحد نتيجة لقصف الاحتلال المستمر (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 44 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات جراء قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم الأحد.

جنوبي القطاع

وأوضح ان العدد الأكبر من الشهداء كان في مناطق جنوبي القطاع. وأفاد المراسل باستشهاد ️13 شخصا وإصابة عدد آخر بعد إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا إلى مركز توزيع المساعدات غربي رفح.

وبينما استشهد 6 أشخاص، بينهم طفلتين، إثر قصف منطقة المواصي غربي خان يونس، التي تضم خياما للنازحين، استشهد 7 أشخاص بعد قصف الاحتلال لمنطقة معن شرقي خان يونس.

واستشهد ️شخصان نتيجة قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصناعة غربي خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، أفاد المراسل باستشهاد طفلة متأثرة من إصابتها إثر قصف سابق للاحتلال، مضيفا أنه تم انتشال جثمان شهيدة من بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وسط القطاع

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 9 على الأقل في قصف للاحتلال استهدف منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد شخص وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات في محور نتساريم، فيما استشهد شخصان نتيجة قصف استهداف أرض زراعية في منطقة البركة جنوب دير البلح.

شمالي القطاع

استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون، جراء القصف الذي استهدف أماكن متفرقة من شمالي قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر أن 5 أشخاص استشهدوا نتيجة استهداف الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وشارع النصر غربي المدينة.

كما تم ️انتشال جثمانَي شهيدين جراء قصفٍ سابق على حي التفاح شرقي المدينة.

وأضاف أن 5 أشخاص استشهدوا وأصيب عدد آخر نتيجة قصف الاحتلال لمنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، وجباليا البلد.