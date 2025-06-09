اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تتحدى الاحتلال بعد “اختطاف” مادلين

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنها ستبحر مجددا في أقرب وقت ممكن عقب “اختطاف” الاحتلال الإسرائيلي القارب “مادلين” واعتقال ناشطيه، فجر اليوم الاثنين، مؤكدة “لن نتوقف حتى يرفع الحصار وتتحرر فلسطين“.

وقالت اللجنة الدولية في بيان ظهر اليوم إن الاعتداء الإسرائيلي على القارب مادلين “قرصنة وإرهاب دولة لن يوقف جهود كسر الحصار عن غزة”.

تفاصيل “اختطاف” مادلين

وفي التفاصيل، قالت إن قارب “مادلين” الذي يحمل مساعدات إلى غزة تعرض لهجوم من إسرائيل في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة على بعد نحو 120 ميلا بحريا في المياه الدولية.

وأضافت أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية قامت بصعود القارب بشكل غير قانوني واحتجزت طاقمه المدني وكل المتضامنين السلميين على متنه، وصادرت المساعدات المتجهة إلى غزة.

احتجاز غير قانوني

وأكدت اللجنة أن إسرائيل لا تمتلك أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن القارب مادلين، موضّحة أن هؤلاء المتطوعين ليسوا تحت ولاية الاحتلال ولا يمكن محاكمتهم على تقديم المساعدة أو تحدي الحصار غير القانوني.

وشددت على أن الاعتداء على “مادلين” انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي تأمر بالسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، مؤكدة أن احتجاز إسرائيل للمتطوعين على قارب مادلين “تعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فورا”.

كما أكدت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى الشعب الفلسطيني بعيدا عن سيطرة الاحتلال، وكذلك ضرورة المحاسبة الكاملة والحقيقية للاحتلال على الهجمات العسكرية على سفينتي مادلين والضمير.

“ماضون في طريقنا”

وختمت اللجنة بيانها بأن “نشطاء الحرية وكسر الحصار ماضون في طريقهم ولن توقفهم أو تسكتهم الاعتداءات الإرهابية من دولة الاحتلال”.

واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (ICBSG) هي مبادرة فلسطينية، لحشد المجتمع المدني في العالم، وشعوب الدول العربية والإسلامية للتحرك من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وفجر اليوم الاثنين، أعلن “ائتلاف أسطول الحرية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اختطف” المتضامنين الدوليين على متن القارب “مادلين” الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام القارب.

وأظهرت لقطات حية بثها مراسل الجزيرة مباشر لحظة سيطرة قوات الاحتلال على القارب “مادلين”، قبل انقطاع الاتصال مع الزميل عمر فياض.ويقل القارب 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، التي سبق أن منعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دخول فلسطين.

وبالتزامن، انطلقت اليوم “قافلة الصمود” لكسر الحصار عن غزة، من تونس في رحلة برية، وذلك بعد ساعات من اختطاف الاحتلال القارب “مادلين” واعتقال ناشطيه.