تصعيد بن غفير عقب “اختطاف” مادلين.. ما الإجراءات التي فرضها ضد معتقلي أسطول الحرية؟

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، تعليمات خاصة إلى مصلحة السجون بخصوص إجراءات اعتقال الناشطين المشاركين في “أسطول الحرية” المتجه إلى غزة، وذلك قبيل نقلهم إلى السجن.

وفجر اليوم، أعلن “ائتلاف أسطول الحرية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن القارب”مادلين” التابع لأسطول الحرية والذي كان في طريقه إلى غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحامه.

تعليمات بن غفير

وأكد بن غفير في تعليماته على “حظر إدخال أي رموز ترتبط بالسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية إلى السجن المخصص لهؤلاء النشطاء”.

وشدد بن غفير على ضرورة “تعزيز الرقابة داخل المنشآت ومنع إدخال أجهزة الاتصال أو وسائل الإعلام المختلفة، بما في ذلك أجهزة الراديو والتلفزيون”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار منع الناشطين من التواصل مع العالم الخارجي أو نقل رسائل مرتبطة بفعاليتهم الداعمة لغزة وكسر الحصار المفروض على القطاع.

في السياق ذاته، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن جيش الاحتلال اعتقل الناشطين الـ12 على متن القارب “مادلين” تمهيدا لترحيلهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن القارب “مادلين” كان يقل مدنيين عزلا يسعون لتقديم الدعم الإنساني لسكان القطاع المحاصر، معتبرة أن اعتراضه من قبل السلطات الإسرائيلية يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي.