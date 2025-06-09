بيان عاجل من شبكة الجزيرة بعد الهجوم على قارب “مادلين” واحتجاز مراسلها عمر فياض

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن قلقها العميق على سلامة الصحفيين والناشطين الذين كانوا على متن قارب “مادلين”، بعد تعرضه لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة.

وطالبت الشبكة، في بيان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المحتجزين.

ودعت الجزيرة إلى الإفراج الفوري عن مراسلها عمر فياض، الذي كان ينقل وقائع الرحلة بشكل مباشر قبل أن تستولي القوات الإسرائيلية على السفينة بالقوة.

كما شددت على ضرورة إطلاق سراح جميع من كانوا على متن السفينة، وبينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وعضوة البرلمان الأوروبي الفرنسية ريما حسن.

مطالبة بتحرك دولي

وأدانت الشبكة بشدة هذا الاعتداء السافر، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين والناشطين الدوليين.

كما طالبت الجهات والمؤسسات الدولية المعنية باتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان حمايتهم ووقف الانتهاكات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الجزيرة التزامها الراسخ بحرية الصحافة، ودعت إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في استهداف الإعلاميين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.

وكانت القوات البحرية الإسرائيلية قد نفذت، اليوم، عملية إنزال ضد القارب في عرض البحر المتوسط، واقتادته بمن على متنه إلى ميناء أسدود.