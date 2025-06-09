تحرك تركي لمساندة أحد ناشطي القارب مادلين

توقعت مصادر في وزارة الخارجية التركية وصول القارب “مادلين” المحتجز من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اليابسة مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول التركية الرسمية، أنه جرى ضمان تقديم الدعم القنصلي للمواطن التركي “شعيب أوردو” الذي كان على متن القارب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه فور نزوله منه.

وأفادت المصادر بأن أنقرة تواصلت أيضا مع الدول الأخرى التي يوجد مواطنون لها على متن القارب، مشيرا إلى أن عائلة المواطن التركي يجري إطلاعها بانتظام على مستجدات العملية.

وتضم السفينة 12 ناشطا، 6 منهم فرنسيون، وناشط واحد من كل من البرازيل وهولندا وتركيا والسويد وألمانيا وإسبانيا.

ويأتي اعتراض السفينة بعد 15 عاما على مهاجمة إسرائيل السفينة التركية “مافي مرمرة” التي كانت تقل ناشطين إلى غزة، مما أسفر عن استشهاد 10 مدنيين جميعهم أتراك.

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي القارب “مادلين” الذي يقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

وسبق الاقتحام بث مباشر للمتضامنين من على متن القارب، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط به، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

كما حلقت طائرات مسيَّرة إسرائيلية فوق القارب قبل اقتحامه، وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن السفينة.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع القارب من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول القارب إلى قطاع غزة.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة “الضمير”، لهجوم بطائرة مسيَّرة إسرائيلية في 2 مايو/أيار الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، مما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.