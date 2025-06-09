روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من الأسرى المصابين والأحدث سنا (فيديو)

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل أسرى الحرب ممن هم دون سن الـ25، في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات إسطنبول في تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “أول دفعة من الجنود الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما عادوا من أوكرانيا وفقا للاتفاقات المذكورة”، من دون الكشف عن عددهم.

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وأضافت أنها سلَّمت أوكرانيا العدد نفسه تقريبا من جنودها الأسرى.

وأوضحت أن “الجنود الروس موجودون حاليا على أراضي بيلاروسيا، ويتلقون المساعدة النفسية والطبية اللازمة”.

وأشارت إلى أن جميع العسكريين الروس سيُنقلون لاحقا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للوزارة.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على تلغرام، إن “عملية تبادل الأسرى مع روسيا تمّت وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول”، معربا عن أمله في تنفيذه بشكل كامل.

وأضاف أن “الجنود الأوكرانيين عادوا إلى ديارهم”، مشيرا إلى أن “عملية التبادل كانت مركبة وستستمر على مراحل في الأيام المقبلة”.

وشكَّل تبادل الأسرى وإعادة الجثث إحدى القضايا القليلة التي تمكن الجانبان من التوافق بشأنها، في وقت أخفقت فيه المفاوضات الأوسع في الاقتراب من إنهاء الحرب التي تدخل عامها الرابع.

وكانت تركيا قد استضافت، في 2 يونيو/حزيران الجاري، مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، أفضت إلى اتفاقات بشأن تبادل الأسرى وتسليم جثث نحو 6000 جندي أوكراني.