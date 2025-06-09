زوجة الزميل عمر فياض تكشف عن آخر رسائله قبل “اختطافه” من القارب مادلين (شاهد)

قالت زوجة الزميل عمر فياض، موفد الجزيرة مباشر على القارب “مادلين”، إن الاتصال انقطع بزوجها عقب اعتقاله رفقة الناشطين الذين كانوا على متن القارب أثناء اقترابه من ساحل غزة.

وأضافت دينا فياض، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن آخر تواصل جرى بينهما كان قرابة الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث طمأنها عمر بأن الأمور تسير بشكل جيد، وطلب منها أن تبقى هادئة من أجل الأطفال وألا تقلق.

وأشارت دينا إلى أن عمر فياض يعاني من داء الربو، ويحتاج إلى استخدام أدوية الفنتولين والكورتيزون بشكل يومي، محذرة من أن حرمانه منها قد يتسبب له في صعوبات بالتنفس.

بعد اعتقاله رفقة الناشطين الذين كانوا على متن القارب مادلين.. زوجة مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض تتحدث عن الرسالة التي نقلها إليها pic.twitter.com/KGqXGK4eTu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 9, 2025

التواصل مع الجهات الفرنسية

وحول التواصل مع الجهات الفرنسية، بحكم حمل عمر للجنسية الفرنسية، أوضحت دينا أنها تواصلت في البداية مع السفارة الفرنسية في قطر، والتي زودتها برقم خاص بوزارة الخارجية الفرنسية، مؤكدة أن المكتب المعني في الخارجية الفرنسية طمأنها بأنه سيتابع القضية وسيبذل كل ما في وسعه لضمان سلامته.

وفجر اليوم الاثنين، أعلن “ائتلاف أسطول الحرية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اختطف” المتضامنين الدوليين على متن القارب “مادلين” الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام القارب.

وجاء الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع القارب من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتباره محاولة “غير قانونية” لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

ويقل القارب 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وريما حسن عضو البرلمان الأوروبي، التي سبق أن منعتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من دخول فلسطين، والزميل عمر فياض.