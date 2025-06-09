شاهد: لحظة هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على القارب مادلين المتجه لقطاع غزة

أظهرت لقطات مباشرة بثها مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض لحظة سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على القارب “مادلين”، التابع لأسطول الحرية والمتجه إلى قطاع غزة، في المياه الدولية.

وقال فياض إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الناشطين على متن القارب بالاستسلام ورفع أيديهم في الهواء بعد اقتحامه”. وأظهرت اللقطات الناشطون ومراسل الجزيرة مباشر وهم يرفعون أيديهم في الهواء قبل انقطاع الاتصاع مع الزميل عمر فياض.

وقال تحالف أسطول الحرية إن السفينة “مادلين” تتعرض لهجوم في الوقت الراهن، في المياه الدولية. وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يصعد على متن القارب مادلين المتجه إلى غزة”.

ونقل موفدنا عن الناشط تياغو أفيلا، قوله إن “طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت مواد سائلة بيضاء على القارب، ولم يُعرف بعد نوع هذه المادة أو تأثيرها”.

وأفاد مراسلنا بأن “المادة البيضاء تهدف إلى تخويف الركاب، وتعمل على تحديد رؤية القارب”.

وكان مراسلنا قد أفاد بأنه “تم إطلاق صفارات الإنذار على متن القارب كتحذير من اقتراب القوات الإسرائيلية”.

من جانبها، أكدت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين أن عددا من الزوارق الإسرائيلية تحيط حالياً بالقارب “مادلين”.

في المقابل، أبلغ الناشطون الموجودون على متن القارب “الجنود الإسرائيليين أنهم لا يحملون سوى مساعدات إنسانية موجهة إلى سكان قطاع غزة”.