أول تحرك فرنسي بعد “اختطاف” إسرائيل القارب “مادلين” قرب غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن باريس تعمل على ضمان عودة سريعة لمواطنيها الستة الذين كانوا على متن القارب “مادلين” بعد اعتراضه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجهه إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ويقل القارب 12 شخصا، بينهم مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض، الذي بث لقطات حية للحظة سيطرة قوات الاحتلال على القارب “مادلين”، قبل انقطاع الاتصال معه.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، قوله إنهم حذروا مواطنيهم من مخاطر الإبحار إلى غزة، مضيفا أن فرنسا تواصلت منذ البداية مع الجانب الإسرائيلي لمنع وقوع أي حادث، وذلك بمجرد علمها بخطط الناشطين للإبحار نحو القطاع.

وأوضح بارو أنه فور اعتراض القارب من قبل قوات الاحتلال، صباح الاثنين، طلبت باريس من إسرائيل منح رعاياها الحماية القنصلية.

وأضاف “طلب قنصلنا زيارة المواطنين الفرنسيين فور وصولهم إلى الأراضي الإسرائيلية للتحقق من سلامتهم وتسريع إجراءات عودتهم إلى فرنسا”.

وأشار الوزير إلى أن القارب في طريقه حاليا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.

وختم بارو بتجديد دعوة بلاده للحكومة الإسرائيلية “للسماح الفوري والواسع وغير المُقيَّد بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي القارب “مادلين” الذي يقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

وسبق الاقتحام، بث مباشر للمتضامنين من على متن القارب، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط بها، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

كما حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق القارب قبل اقتحامه وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن القارب.