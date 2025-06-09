قائد عسكري في “أنصار الله” يوجه رسالة إلى كتائب القسام

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة أنصار الله اليمنية، محمد عبد الكريم الغماري، أن الجماعة ستبقى حاضرة “في ميدان المعركة مع فلسطين قلبا وسلاحا، حتى يتحقق الوعد، وتعود الأرض إلى أهلها”.

وأضاف الغماري، في رسالة وجَّهها إلى كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بمناسبة عيد الأضحى “نجدد لكم العهد بأن درب الجهاد دربنا، ومصير العدو هو الهزيمة، وأن فلسطين في قلب صنعاء”.

وقال الغماري، في الرسالة التي نشرتها كتائب القسام على صفحتها بتطبيق تلغرام، إن “غزة التي صارت رمزا للعزة والصمود لن تنكسر ما دام في هذه الأمة من يشبه القسام”، واصفا العمليات النوعية التي ينفذها مقاتلو كتائب القسام بأنها “موضع إلهام لكل الأحرار”، وبأنها “دليل لا يُدحض على أن من توكل على الله، وثبت في ساحات الوغى، فإن النصر حليفه، ولو اجتمعت عليه قوى الأرض.

تغطية صحفية | كتائب القســام تنشر رسالةً وصلتها من رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء الركن "محمد الغماري"، بمناسبة عيد الأضحى. pic.twitter.com/uB60euxHp6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 9, 2025

وتواصل جماعة أنصار الله إطلاق صواريخ على إسرائيل، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. كما أعلنت فرض حصار جوي على المطارات الإسرائيلية، وتستهدف مطار بن غوريون في تل أبيب بالصواريخ. وتؤكد الجماعة استمرار عملياتها حتى وقف الحرب على غزة.

وقبل أيام، وجهت جماعة أنصار الله رسالة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، أكدت فيها وقوفها الكامل إلى جانب فصائل المقاومة، موجهة “التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية إلى كتائب القسام، وسرايا القدس، وكافة المجاهدين الأبطال الذين يدافعون عن الأمة حين تخلّى الجميع عنهم”، على حد وصف البيان الصادر عن الجماعة.

وأكدت “أنصار الله”، في بيان متلفز ألقاه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، أن “اليمن الحر العزيز المستقل معكم، لن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم”، في إشارة إلى استمرار الدعم العسكري والسياسي للمقاومة الفلسطينية.