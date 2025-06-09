“لا للغسيل الرياضي”.. احتجاجات في جنوب إفريقيا ضد مشاركة عدّائين إسرائيليين بماراثون دولي (فيديو)

شهدت مدينة ديربن في جنوب إفريقيا تظاهرات غاضبة نظّمها حقوقيون ونشطاء احتجاجًا على مشاركة عدّائين إسرائيليين في ماراثون جنوب إفريقيا الدولي، المُقام على أراضٍ يعتبرها كثيرون رمزًا للنضال ضد القمع والفصل العنصري.

ورفع المحتجون لافتات تضامنية مع فلسطين، مردّدين شعارات تُندّد بالاحتلال الإسرائيلي، ومؤكدين أن مشاركة رياضيين من “دولة أبارتهايد” (فصل عنصري) تُعد استفزازًا مباشرًا لمشاعر الشعوب المناصرة للحرية.

وأكد المنظّمون أن هذه الوقفة هي رسالة قوية ضد محاولات “الغسيل الرياضي”، وأن جنوب إفريقيا التي عانت من الظلم يومًا، لن تسمح بتطبيع القمع تحت غطاء الرياضة.

التصدي للفصل العنصري

كما شدد عدد من المتظاهرين على أن جنوب إفريقيا، التي خرجت من حقبة الفصل العنصري، لا يمكن أن تقف صامتة أمام ممارسات مماثلة تُمارس ضد الفلسطينيين من قبل إسرائيل، مشددين على ضرورة اتخاذ موقف أخلاقي يتماشى مع تاريخ البلاد النضالي.

تأتي هذه التظاهرة في سياق موجة تضامن متصاعدة مع الشعب الفلسطيني داخل الأوساط الشعبية والرسمية الجنوب إفريقية، حيث تُعرف البلاد بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي كان من أبرز رموزها الرئيس الراحل نيلسون مانديلا.

يُذكر أن ماراثون ديربن يُعد من أبرز الفعاليات الرياضية في جنوب إفريقيا، ويشهد مشاركة واسعة من متسابقين دوليين، غير أن هذه الدورة شابها الجدل بسبب مشاركة الوفد الإسرائيلي، وسط دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المحافل.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا لجأ في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية، وتقدمت بشكوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.