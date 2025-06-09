مستوطنون يهاجمون محلا تجاريا وينصبون خيمة على أراض في نابلس للاستيلاء عليها (فيديو)

نصبت مجموعة من المستوطنين، اليوم الاثنين، خيمة على أراض تعود لفلسطينيين في قرية أوصرين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان من القرية حاولوا منعهم من الاستيلاء على الأرض.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن المخاوف تتزايد من أن يكون نصب هذه الخيمة تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، في ظل تصاعد الاعتداءات على ممتلكات الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن مستوطنين أقدموا في ساعات الصباح على الاعتداء على محل تجاري ومركبة داخل القرية، حيث حطموا زجاجهما وتسببوا بأضرار مادية، مما زاد من حالة التوتر بين السكان.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة الاعتداء على المحل التجاري. وتشهد مناطق جنوب نابلس تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال، وسط تحذيرات محلية من محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.

هدم مبان في طولكرم

على صعيد آخر، واصل الجيش الإسرائيلي، هدم مبان سكنية في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية لليوم الرابع، في إطار عدوانه العسكري المتواصل على المدينة ومخيميها منذ 134 يوما.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، لليوم الرابع على التوالي، تزامنا مع استمرار عدوانها على المدينة ومخيمها، لليوم الـ134 تواليا”.

وأوضحت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي “هدمت عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، تنفيذا لمخطط الاحتلال هدم 106 مبان في كل من مخيمي طولكرم ونور شمس”.

وذكرت أنه من بين إجمالي المباني التي شملها المخطط يوجد 58 مبنى في مخيم طولكرم، يضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه هدم 106 مبان لفلسطينيين بمخيمي طولكرم ونور شمس، في إطار مساعيه لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.