هيئة رسمية تكشف عن أرقام العائدين إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عودة أكثر من 425 ألف مواطن من دول الجوار، وعشرات الآلاف من المغتربين منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش.

وأشار علوش إلى أنه “منذ تاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 8 يونيو/حزيران الجاري، استقبلت المعابر الحدودية السورية الأعداد المذكورة من المواطنين، ضمن مسار العودة الطوعية من دول الجوار”.

وأوضح أن أكبر عدد من العائدين قدم من تركيا، إذ بلغ أكثر من 250 ألفا، إضافة إلى أعداد كبيرة من العائدين من لبنان والأردن والعراق، وفق علوش.

وكشف علوش أن “المعابر سجلت أيضا دخول عشرات الآلاف من المغتربين القادمين من أوروبا والخليج ومختلف دول العالم، سواء بهدف الزيارة أو العودة النهائية للاستقرار في وطنهم”.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع عودة معظم المواطنين الموجودين في الخارج إلى بلدهم خلال عامين.

وآنذاك قال الشرع “أنا على يقين أنه خلال عامين، السوريون الموجودون بالخارج الـ15 مليونا لن يبقى منهم مليون، والناس ستعود”.