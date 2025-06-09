وقفة أمام مقر الحكومة البريطانية دعما لناشطي القارب “مادلين” وللمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

طالب محتجون الحكومة البريطانية بالضغط من أجل الإفراج عن الناشطين الذين كانوا على متن القارب “مادلين”، التابع لتحالف أسطول الحرية، والذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية امام مقر الحكومة في العاصمة لندن، اليوم الاثنين.

كما دعا المحتجون إلى الوقف الفوري للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعرب عضو مجلس العموم البريطاني جيريمي كوربن عن دعمه لناشطي القارب “مادلين” المحتجزين في إسرائيل.

وقال كوربن إن “ما يحدث في قطاع غزة مذبحة لا تُصدَّق وجرائم إبادة جماعية”. وأكد الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني أن احتلال إسرائيل لفلسطين غير شرعي، مشددا على عدم التخلي عن الفلسطينيين.

وهاجمت قوات إسرائيلية خاصة القارب “مادلين” الذي يرفع العلم البريطاني في المياه الدولية، واحتجزت الناشطين الذين كانوا على متنه بالإضافة إلى مراسل الجزيرة مباشر عمر فياض.