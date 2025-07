إيلون ماسك يدعو لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم بمصالح الشعب الأمريكي

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الجدل مجددًا بعد منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، انتقد فيه ما وصفه بـ”الإنفاق الجنوني” في مشروع قانون جديد يرفع سقف الدين الأمريكي بمقدار قياسي يبلغ 5 تريليونات دولار.

وقال ماسك: “من الواضح مع الإنفاق الجنوني في هذا المشروع، الذي يرفع سقف الدين بمقدار قياسي يبلغ 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في بلد بحزب واحد”.

وختم ماسك منشوره بدعوة صريحة إلى تأسيس حزب سياسي جديد، قائلاً: “حان الوقت لحزب سياسي جديد يهتم فعليًا بالشعب”.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025