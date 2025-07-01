سياسة|الولايات المتحدة

إيلون ماسك يدعو لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم بمصالح الشعب الأمريكي

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (غيتي - أرشيفية)
1/7/2025-|آخر تحديث: 03:29 AM (توقيت مكة)

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الجدل مجددًا بعد منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، انتقد فيه ما وصفه بـ”الإنفاق الجنوني” في مشروع قانون جديد يرفع سقف الدين الأمريكي بمقدار قياسي يبلغ 5 تريليونات دولار.

وقال ماسك: “من الواضح مع الإنفاق الجنوني في هذا المشروع، الذي يرفع سقف الدين بمقدار قياسي يبلغ 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في بلد بحزب واحد”.

وختم ماسك منشوره بدعوة صريحة إلى تأسيس حزب سياسي جديد، قائلاً: “حان الوقت لحزب سياسي جديد يهتم فعليًا بالشعب”.

والسبت الماضي، انتقد ماسك أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وينظره مجلس الشيوخ حاليا، واصفا القانون بأنه “مجنون ومدمّر تماما”، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات ماسك على التشريع.

وقال ماسك في منشور على إكس “أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أمريكا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!”.

ومضى يقول “إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل”.

المصدر: الجزيرة مباشر

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