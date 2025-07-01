ترامب: صفقة قريبة لإنهاء حرب غزة.. وسأكون صارما جدا مع نتنياهو (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية التوصل إلى “صفقة قريبة” لوقف الحرب الدائرة في غزة، مؤكدا اعتزامه ممارسة “أقصى درجات الصرامة” خلال لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب للصحفيين خلال زيارته لمركز احتجاز المهاجرين في ولاية فلوريدا “أتوقع أن نتوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب في غزة خلال الأسبوع المقبل. وسأكون صارما للغاية خلال اجتماعي مع نتنياهو بهذا الشأن”، مضيفا “حتى نتنياهو نفسه يريد إنهاء هذه الحرب”.

وتأتي هذه التصريحات بينما يستعد نتنياهو لزيارة واشنطن، التي وصفها ترامب بأنها “لن تكون زيارة عادية بل احتفالا قصيرا بالنجاح الكبير الذي تحقق أخيرا في إيران”.

وأكد ترامب أن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، أخيرا، أدت إلى “تدمير شامل وكامل”.

وقال ترامب “يجب أن نحتفل بما تحقق. المنشآت النووية الإيرانية دُمرت بالكامل، وما حدث هناك كان نجاحا مذهلا”، في إشارة إلى تقارير استخبارية أفادت بتعرض مواقع حساسة في إيران لضرر كبير خلال الأيام الماضية.

وهاجم الرئيس الأمريكي شبكة (سي إن إن)، واتهمها بنشر تقارير “مضللة وكاذبة” عن طبيعة الضربات على إيران. وأضاف “يجب مقاضاة ‘سي إن إن’ على تغطيتها غير الدقيقة. عليهم أن يتحملوا المسؤولية”.

وأشار ترامب إلى أن الرواية الإعلامية لبعض الشبكات الأمريكية “تحاول التقليل من حجم الإنجاز الذي تحقق في إيران”، حسب تعبيره.