ترامب يوضح طبيعة مباحثاته المقبلة مع نتنياهو (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش الوضع في غزة وإيران عندما يلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

وأدلى ترامب بهذا التصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز.

وسيلتقي نتنياهو ترامب يوم الاثنين المقبل، كما سيلتقي أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.

وكرر ترامب تأكيده أن ضربة المواقع النووية الإيرانية “كانت دقيقة وممتازة”، وهو ما سبق أن قاله مرارا خلال الأيام الماضية، ردا على تقارير استخبارية وإعلامية، أفادت بأن الضربة حققت تأثيرا محدودا، وأنها أخّرت البرنامج النووي الإيراني لأشهر فقط.

كما دعا ترامب إلى استعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وفي 22 يونيو/حزيران، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية، وادعت أنها أنهت برنامجها النووي.

وفي الشأن الداخلي، قال ترامب إن الملياردير إيلون ماسك مستاء لأنه خسر التفويض الخاص بالسيارات الكهربائية في مشروع قانون للضرائب والإنفاق. وحذر من أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “قد يخسر أكثر من ذلك بكثير”.

وفي وقت سابق من اليوم، اقترح ترامب أن تقوم إدارة الكفاءة الحكومية بمراجعة الدعم الذي تتلقاه شركات ماسك من أجل توفير المال، مما أشعل حربا كلامية بين رئيس أكبر اقتصاد في العالم وبين الرجل الأكثر ثراء في العالم.