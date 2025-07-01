رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسائل من الأراضي السورية المحتلة

دعا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير القوات الإسرائيلية الموجودة في الجولان السوري المحتل إلى الحفاظ على جاهزية ويقظة عاليتين طول الوقت.

وقال زامير خلال جولة ميدانية من داخل الأراضي السورية، برفقة عدد من كبار قادة جيش الاحتلال “دفاعنا في جبهة الجولان يجري في منطقة دفاع أمامية، ونبادر بعمليات تهدف إلى إحباط التهديدات. سنهاجم أي تهديد ملموس، قائما كان أم ناشئا، وفي أي مكان حسب الضرورة. لا نزال نضرب المنظمات الإرهابية وحزب الله“، وفق وصفه.

وخلال لقائه مع جنود الاحتلال، أكد زامير أن قوات الاحتياط تشكل “قوة عملياتية ضرورية للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين”، مشددا على أن الجيش سيواصل عملياته في جميع الجبهات، خصوصا في مواجهة ما وصفه بـ”محور التهديد الإيراني”.

وشدد زامير على أن الهجمات الإسرائيلية ضد ما سماها “المنظمات الإرهابية وحزب الله” مستمرة، مؤكدا أن الوضع في سوريا “يتغير”، وأن الجيش الإسرائيلي “متمسك بنقاط مفصلية”، في إشارة إلى المواقع الاستراتيجية التي تحتفظ بها إسرائيل على حدودها الشمالية.

وأردف “نخوض منذ فترة طويلة معركة متعددة الجبهات، وفي الأسبوع الماضي بلغت هذه المعركة ذروة جديدة”، في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران.

وأضاف زامير “نُلحق ضربات قاسية لكل مكونات المحور الذي شكلته إيران ضدنا، والآن تصرَّفنا بقوة شديدة ضد رأس المحور، وهو النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني”.