“رتبوا بيتكم أولًا” .. وزير بريطاني يرد بقوة على إسرائيل بعد أزمة حفل بوب فيلان (شاهد)

وجه وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينج انتقادات حادة إلى إسرائيل، عقب بيان لسفارتها في المملكة المتحدة أدان قيام المغني البريطاني بوب فيلان بترديد هتاف “الموت للجيش الإسرائيلي” في مهرجان غلاستونبري الموسيقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على الهواء مباشرة يوم السبت.

ورد ستريتنج في مقابلة تلفزيونية مع “بي بي سي” على اتهامات السفارة الإسرائيلية بـ”تمجيد العنف”، فقال “لا أعتقد أنه يجب على أحد أن يُشجع أو يحتفل بالعنف، لكني أقول للسفارة الإسرائيلية: عالجوا مشاكلكم أولا”.

وأضاف “ما حدث من عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين في الضفة الغربية هذا الأسبوع لا تجب إدانته فقط، بل القيام بإجراءات بشأنه”.

وأوضح ستريتنج أنه “لا يمكن لإسرئيل أن تغض الطرف عن أعمال عنف وإرهاب مرفوضة يرتكبها مواطنوها”، مشددا على أنه “إذا كانت إسرائيل لا تقبل بهذه الأفعال اتجاه مواطنيها فلا يمكن لهم القيام بهذه الأفعال ضد الفلسطينيين، ويجب أن يتوقف ذلك”.

“نظفوا بيتكم أولا من المستوطنين الإرهابيين”.. وزير الصحة البريطاني يرد بجرأة على اتهامات السفارة الإسرائيلية بشأن “تمجيد العنف” إثر إطلاق هتافات مناوئة لجيش الاحتلال خلال مهرجان غلاستنبري الموسيقي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/3l2ZR96Da6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 30, 2025

“رتبوا بيتكم أولا”

وواصل ستريتينج انتقاده الحاد لإسرائيل في مقابلة أخرى مع برنامج “صنداي مورنينغ” على شبكة “سكاي نيوز”، بشكل غير معتاد من الوزراء البريطانيين.

وقال ستريتينج “أود أن أقول مجددًا للسفارة الإسرائيلية: رتبوا أوضاعكم الداخلية، خصوصًا فيما يتعلق بسلوك المستوطنين في الضفة الغربية”.

واستطرد مستنكرًا “شاهدت مشهدًا مرعبًا لحرق قرية الطيبة قرب رام الله هذا الأسبوع، وهو مجرد مثال من بين عشرات على عنف المستوطنين الذي يُقابل بصمت من السلطات”.

وعندما قال له المذيع تريفور فيليبس إن عبارة “رتبوا بيتكم أولًا” تبدو قاسية، أجاب الوزير البريطاني “هذا الوضع خطير، والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في غزة غير مبررة”.

“كارثة في غزة وعنف في الضفة”

وتابع ستريتنج قائلا “نعم، ندين ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وندعم عودة الرهائن، ولا نقبل التحريض ضد الإسرائيليين. لكن طريقة إدارة الحرب جعلت من الصعب على حلفاء إسرائيل أن يدافعوا عنها”.

وأوضح ستريتينج أن الهتاف لفلسطين ليس القضية، قائلًا “بدلًا من التركيز على الهتافات التي قادها مغنون وجمهورهم، كان الأجدر بالسفارة أن تسلط الضوء على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والاعتداءات المتكررة من المستوطنين على القرى الفلسطينية، مثل الهجوم الأخير على قرية مسيحية بالضفة”.

“المـ ـوت للجيش الإسرائيلي”.. مغني الراب البريطاني بوب فيلان يُشعل الحضور بهتافات مناوئة لجيش الاحتلال خلال مشاركته في مهرجان غلاستنبري الموسيقي #الجزيرة_مباشر #بريطانيا pic.twitter.com/hkJ92tciCD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 29, 2025

وكانت السفارة الإسرائيلية في لندن، قد أعربت في بيان لها عبر منصة إكس، عن “انزعاجها الشديد” مما أسمته “الخطاب التحريضي والبغيض” على مسرح غلاستونبري.

والسبت، هتف المغني البريطاني بوب فيلان، على مسرح “غلاستونبري”، أكبر المهرجانات الموسيقية في البلاد، “فلسطين حرة”، موجها الجمهور لهتاف “الموت للجيش الإسرائيلي”. وظهر خلفه على الشاشة نص يقول “الأمم المتحدة سمَّتها (إبادة جماعية)، والبي بي سي تسميها (نزاعا)”.

واستقبلت الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل الهتافات التي رددها فيلان لمناصرة فلسطين والتنديد بالجيش الإسرائيلي بحماسة بالغة، ورددتها وراءه.