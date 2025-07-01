شاهد: إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أنه اعترض صاروخين أُطلقا من جنوب قطاع غزة اتجاه مستوطنات قريبة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “في أعقاب الإنذارات التي أُطلقت قبل وقت قصير في منطقة غلاف غزة، اعترض سلاح الجو صاروخين جرى إطلاقهما من جنوب قطاع غزة واجتازا الحدود، دون وقوع إصابات”.

ودوت صفارات الإنذار في 5 مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مفتاحيم وعميوز ويشع ونير يتسحاق وبري غان المتاخمة لغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.