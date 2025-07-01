صاروخ من اليمن يغلق المجال الجوي الإسرائيلي (فيديو)

زعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه، مطالبا المستوطنين بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجال الجوي الإسرائيلي أُغلق أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة بصورة مؤقتة.

وتستمر جماعة أنصار الله اليمنية في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مساندة لغزة في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية. وكانت قد أعلنت عن فرض حصار جوي على إسرائيل، عبر استهداف المطارات الإسرائيلية، وخاصة مطار بن غوريون في تل أبيب.