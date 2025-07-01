“نفدت القبور”.. منشور صادم على أسوار مجمع ناصر وصرخة من مستشفى الشفاء (شاهد)

أعلنت إدارة مغسلة الموتى في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الاثنين، نفاد جميع القبور المخصصة لدفن الشهداء والأموات.

“نفدت القبور”

وكتبت مغسلة الخاصة بالمستشفى في لافتة تم وضعها على سور المستشفى، أوضحت فيه نفاذ القبور المتوفرة لديها، فيما تم تداول للإعلان الذي نشرته الإدارة.

ونشر ناشطون مشهدا يوثق إعلان المغسلة وأظهر رفع لافتة على بوابة بالمستشفى كتب عليها “نعلن لكم أنه لا يوجد قبور.. فقد نفدت الكمية التي كانت متوفرة لدينا”.

“مشروع إكرام”

وفي وقت لاحق أكدت المستشفى في بيان، أن جمعية البركة الجزائرية استجابت لنداء الاستغاثة واستكملت مشروع إكرام الخاص بإنشاء مقابر خاصة للشهداء ضمن المقبرة الوقفية الجزائرية بمنطقة مواصي خان يونس.

وقالت إدارة المستشفى في بيانها “انتهينا من تسليم 1000 قبر واستكمل الدفن” وأضافت “غدا سنشرع ببناء 200 قبر إضافي لإكرام الشهداء”.

توقف خدمة غسيل الكلى

ويأتي ذلك في وقت، أعلن فيه مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، ما يهدد حياة 350 مريضا يعتمدون على هذه الخدمة للبقاء على قيد الحياة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، أن مرضى قسم العناية المركزة يواجهون خطر الموت الفوري بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة الطبية الحيوية، إذ إن تقديم الخدمة لهم سيستمر لساعات قليلة فقط.

وأوضحت أن المولدات الكهربائية في المستشفى ستتوقف تماما عند الساعة 12 ظهرا، ما يعني أن مئات المرضى، وربما آلافا، سيواجهون خطرا حقيقيا يهدد حياتهم.

وأكدت المصادر أن المنظمات الدولية أبلغت إدارة المستشفى بأن الاحتلال يمنع إدخال الوقود إلى القطاع، فيما لم يعد هناك أي خيارات متاحة لمواجهة هذه الأزمة سوى التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الطبية.

الوضع في غزة يفوق حدود الكارثة

وقبل يومين أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرا جديدا، وصف فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة بأنها “تفوق حدود الكارثة”، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تدفق المساعدات.

وقال غيبريسوس على منصة إكس، إن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار شبه الكامل، موضحا أن “17 مستشفى فقط من أصل 36 في القطاع لا تزال تعمل جزئيا، ولا توجد أي مستشفيات قيد الخدمة في شمال غزة أو مدينة رفح“.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن الوضع الراهن يحتم اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ودعا إلى السماح بوصول المساعدات بشكل واسع النطاق.