“ولكن الله رمى”.. صواريخ المقاومة تدك قوات الاحتلال في خان يونس (فيديو)

بثت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- اليوم الثلاثاء، مشاهد من استهداف تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الكتائب، قصف قوات الاحتلال بصواريخ قصيرة المدى، وعدد من قذائف الهاون عيار “60” النظامي، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

كما تضمن عملية تجهيز الصواريخ، بإضافة الرأس المتفجر إليها، قبل إطلاقها على قوات الاحتلال.

واستهل أحد مقاتلي كتائب شهداء الأقصى في الفيديو، عملية إطلاق قذائف الهاون على قوات الاحتلال، بالآية القرآنية {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}، قبل أن يقصف جيش الاحتلال بعدة قذائف.

وبشكل دوري، تنشر فصائل المقاومة الفلسطينية تسجيلات لاستهداف قوات الاحتلال المستمرة في هجومها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.