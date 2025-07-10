أعدموه ودهسوه واعتقلوا أبناءه.. شهيد في جنين والاحتلال يقر بإصابة جندي (فيديو)

استشهد صباح اليوم الخميس المواطن الفلسطيني أحمد العمور (55 عاما)، من بلدة رمانة غرب جنين شمالي الضفة الغربية، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال أعدمت العمور بإطلاق الرصاص الحي عليه، ثم دهسته بآلية عسكرية إسرائيلية، واحتجزت جثمانه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت فيما بعد باعتقال أبناء الشهيد العمور.

رواية الاحتلال

في المقابل، قال جيش الاحتلال في بيان إن أحد جنوده من لواء منشيه أُصيب بجروح متوسطة “جراء تعرضه للطعن خلال تنفيذ عملية عسكرية في بلدة رمانة، وقد تم القضاء على المنفّذ في المكان، ونقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأظهر مقطع مصور وصول الجندي الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا.

41 شهيدا

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة رمانة وداهمت عددا كبيرا من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة هناك.

وباستشهاد العمور يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليها في 21 من يناير/كانون الثاني الماضي إلى 41 شهيدا.

ويكثف الاحتلال اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 171 يوما، ويداهم منازل المواطنين ويخرب محتوياتها، ويشن حملات احتجاز واستجواب ميداني للمواطنين ويعتقل عددا منهم.