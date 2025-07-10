سياسة|اليمن

“أنصار الله” تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد إسرائيل بصاروخ “ذو الفقار” (فيديو)

العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية (الجزيرة مباشر)
10/7/2025-|آخر تحديث: 11:54 AM (توقيت مكة)

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة، قرب تل أبيب، بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، صباح اليوم الخميس، إن العملية حققت هدفَها بنجاح، إذ تسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدةٍ ومدينة إسرائيلية، وهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضح في بيان أن العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخوانِنا في قطاع غزة”.

وأكد سريع أن الجماعة مستمرة في تطوير إمكانياتها، بما يعزز من دورها في معركة إسناد الشعب الفلسطيني، وأنها تعمل على توسيع عملياتها العسكرية الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في إسرائيل، وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري عليها، وذلك حتى وقف الحرب على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

دوي صافرات إنذار

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم. ودوت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، نشرت جماعة أنصار الله في اليمن مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة “إترنيتي سي” أثناء محاولتها الوصول إلى ميناء إيلات في إسرائيل، وذلك بسبب “خرق” قرار الحظر المفروض من أنصار الله، بحسب بيان الجماعة.

وكانت “أنصار الله” قد أكدت أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، محذرة الشركات البحرية كافة من التورط في التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان