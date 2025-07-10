“أنصار الله” تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد إسرائيل بصاروخ “ذو الفقار” (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ عملية عسكرية نوعية، استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة، قرب تل أبيب، بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، صباح اليوم الخميس، إن العملية حققت هدفَها بنجاح، إذ تسببت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدةٍ ومدينة إسرائيلية، وهروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار.

وأوضح في بيان أن العملية تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخوانِنا في قطاع غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".

بتاريخ10_7_2025م pic.twitter.com/HMloIWQu5R — العميد يحيى سريع (@army21yemen) July 10, 2025

وأكد سريع أن الجماعة مستمرة في تطوير إمكانياتها، بما يعزز من دورها في معركة إسناد الشعب الفلسطيني، وأنها تعمل على توسيع عملياتها العسكرية الإسنادية بالضربات الصاروخية على الأهداف العسكرية والحيوية في إسرائيل، وكذلك ما يتعلق باستمرار الحصار البحري عليها، وذلك حتى وقف الحرب على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

دوي صافرات إنذار

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم. ودوت صفارات الإنذار قد دوت في تل أبيب ووسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، نشرت جماعة أنصار الله في اليمن مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة “إترنيتي سي” أثناء محاولتها الوصول إلى ميناء إيلات في إسرائيل، وذلك بسبب “خرق” قرار الحظر المفروض من أنصار الله، بحسب بيان الجماعة.

مشاهد استهداف وإغراق السفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة – 09 يوليو 2025م pic.twitter.com/HPQObgZbxw — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) July 9, 2025

وكانت “أنصار الله” قد أكدت أنها مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي، محذرة الشركات البحرية كافة من التورط في التعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي.