“اذهبوا لتناول الطعام في غزة”.. طرد سياح إسرائيليين من مطعم إسباني (شاهد)

احتفت منصات التواصل الاجتماعي بنادل مطعم في إسبانيا رفض خدمة سياح إسرائيليين وطردهم احتجاجا على دعمهم للإبادة في فلسطين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن النادل وبّخ السياح وهو يجمع قوائم الطعام، رافضًا تقديم الطعام لهم ووصفهم بـ”قتلة الأطفال”.

“اذهبوا وتناولوا طعامكم في غزة”

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن مدير مطعم في مدينة ملقا الإسبانية طرد مجموعة من السياح الإسرائيليين بعدما وجّه إليهم انتقادات حادة بسبب دعمهم للعدوان على غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة الإسرائيلية، وصف المدير السياح بأنهم قتلة وصرخ في وجوههم قائلا “أنتم تقتلون الفلسطينيين، اذهبوا وتناولوا طعامكم في غزة!”.

وأضاف “أنتم تقتلون الشعب الفلسطيني ثم تأتون لقضاء العطلة؟ اخرجوا من هنا”، رافضًا تقديم الخدمة لهم.

هتف في وجوههم "فلسطين حرة".. نادل في مطعم بمدينة ملقا الإسبانية يرفض خدمة مؤيدين لإسرائيل ويطردهم احتجاجا على دعمهم الإبادة في غزة pic.twitter.com/5Y9uCVAqTt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2025

رجل بألف رجل

الموقف أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتُبر تعبيرًا عن ضمير إنساني رافض للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال مدّون “الحمد لله البشرية تنتصر لإنسانيتها فلا تقبل إبادة بشر حتى لو مختلفين معهم في الدين”.

وكتب آخر “هذا ليس نادلا هذا رجل بألف رجل رفض أن يلطخ يديه بخدمة قتلة وصرخ في وجوههم.. كرامتي فوق نقودكم وإنسانيتي لا تباع”.

وعلّقت ثالثة “خاطر بوظيفة من أجل قضية لا يجمعه بها دين ولا لغة، فقط لأنه إنسان حر”.