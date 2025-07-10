سياسة|إسبانيا

“اذهبوا لتناول الطعام في غزة”.. طرد سياح إسرائيليين من مطعم إسباني (شاهد)

النادل وبّخ السياح وهو يجمع قوائم الطعام (منصات التواصل)
10/7/2025-|آخر تحديث: 11:52 AM (توقيت مكة)

احتفت منصات التواصل الاجتماعي بنادل مطعم في إسبانيا رفض خدمة سياح إسرائيليين وطردهم احتجاجا على دعمهم للإبادة في فلسطين.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن النادل وبّخ السياح وهو يجمع قوائم الطعام، رافضًا تقديم الطعام لهم ووصفهم بـ”قتلة الأطفال”.

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“اذهبوا وتناولوا طعامكم في غزة”

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن مدير مطعم في مدينة ملقا الإسبانية طرد مجموعة من السياح الإسرائيليين بعدما وجّه إليهم انتقادات حادة بسبب دعمهم للعدوان على غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة الإسرائيلية، وصف المدير السياح بأنهم قتلة وصرخ في وجوههم قائلا “أنتم تقتلون الفلسطينيين، اذهبوا وتناولوا طعامكم في غزة!”.

وأضاف “أنتم تقتلون الشعب الفلسطيني ثم تأتون لقضاء العطلة؟ اخرجوا من هنا”، رافضًا تقديم الخدمة لهم.

رجل بألف رجل

الموقف أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتُبر تعبيرًا عن ضمير إنساني رافض للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة المستمرة منذ نحو عامين.

وقال مدّون “الحمد لله البشرية تنتصر لإنسانيتها فلا تقبل إبادة بشر حتى لو مختلفين معهم في الدين”.

وكتب آخر “هذا ليس نادلا هذا رجل بألف رجل رفض أن يلطخ يديه بخدمة قتلة وصرخ في وجوههم.. كرامتي فوق نقودكم وإنسانيتي لا تباع”.

وعلّقت ثالثة “خاطر بوظيفة من أجل قضية لا يجمعه بها دين ولا لغة، فقط لأنه إنسان حر”.

المصدر: الجزيرة مباشر + جيروزاليم بوست

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