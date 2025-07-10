الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل محاولة أسر جندي قبل مقتله في خان يونس

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن هوية الجندي الذي قُتل خلال محاولة اختطافه من قبل مقاومين فلسطينيين بعملية عسكرية شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي القتيل هو الرقيب أول (احتياط) أبراهام أزولاي (25 عاما)، وهو مشغل معدات هندسية ثقيلة في وحدة الهندسة القتالية التابعة للقيادة الجنوبية، من مستوطنة يتسهار في الضفة الغربية. وأضاف أن أزولاي تزوج قبل 3 أشهر من مقتله.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن مساء الأربعاء، أن مقاومين فلسطينيين حاولوا اختطاف جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية شرق خان يونس، قبل أن يشتبكوا معه ويقتلوه في موقع الاشتباك.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مجموعة من عناصر المقاومة خرجت بشكل مباغت من نفق تحت الأرض أثناء وجود قوة هندسية إسرائيلية في المنطقة، مشيرًا إلى أن المقاومين توجهوا نحو جندي كان يهمّ بتشغيل آلية هندسية وحاولوا أسره وسحبه، إلا أن الجندي اشتبك معهم وتم قتله.

القـ.ـسـ.ـام تكشف عن محاولة أسر جندي إسرائيلي خلال معارك في خان يونس بقطاع غزة.. ماذا حدث؟ pic.twitter.com/UkGqacgFin — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 9, 2025

وأضاف البيان أن قوات التأمين المرافقة للعملية العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار على عناصر المقاومة، مؤكدا أنه تم إحباط محاولة الاختطاف، وأن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد التحقيق.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها حاولوا أسر جندي شرقي خان يونس، “إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك، فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه”.